Календарь маникюра на 2025: путеводитель идеальных ногтей на все 12 месяцев

Многие женщины уже имеют привычку обращать внимание на фазы Луны перед походом к мастеру маникюра, которые помогают определить правильные дни для того, чтобы ногти хорошо носились и не ломались. Впрочем, стоит обратить и на другой аспект. Эзотерики считают, что от определенных дат в жизнь можно привлечь даже счастье и благополучие.

Это касается не только стрижек, окрашивания волос, покупок, но и даже маникюра, пишет 24 Канал. Если обходить фазы Луны, которые меняются постоянно в датах, а обращаться к определенным дням, которые энергетически способствуют тому, чтобы жизнь приносила хорошие события, то можно привлечь немало положительных эмоций.

К теме Календарь окрашивания волос на 2025 год: дни, которые привлекут в жизнь счастье и успех

Маникюр сделанный в определенный день способен привлечь хорошие события. Поход к мастеру маникюра позволит вам привлечь в свою жизнь что-то хорошее: познакомиться с хорошими людьми, получить похвалу или премию на работе, решить сложные вопросы и тому подобное.

Для тех женщин, которые верят в даты и их свойства, предлагаем календарь маникюра на 2025 год на все месяцы – от января до декабря.

Январь

Благоприятные даты: 7, 11, 16, 20, 23, 28

В этот месяц можно делать яркий праздничный маникюр с различными блестками или зимними рисунками.

Февраль

Благоприятные даты: 5, 10, 14, 18, 22, 26

В феврале сделайте акцент на нежных оттенках красного или розового цвета, а также не забывайте об эффектном бордовом. Эти цвета подойдут ко Дню Валентина.

Март

Благоприятные даты: 6, 11, 15, 19, 24, 29

С началом весны создавайте ногти в пастельных тонах с добавлением чего-то свежего и красивого – маленьких цветов на ногтях или зелени.

Апрель

Благоприятные даты: 4, 9, 13, 17, 21, 26

В апреле можете сделать минималистичный маникюр. Цвет выбирайте любой, оставив акцент на простоте и красоте.

Май

Благоприятные даты: 5, 10, 14, 18, 23, 27

Май подойдет для создания нежных нюдовых или ярких цветов, если вам уже захочется добавить больше чего-то красивого перед началом лета.

Июнь

Благоприятные даты: 3, 8, 12, 16, 21, 25

В первый месяц лета используйте любой яркий цвет. Он будет привлекать внимание окружающих.

Июль

Благоприятные даты: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29

Середина лета подходит для нежных голубых тонов, красивых морских мотивов – маникюра с втиркой или жемчужинками.

Август

Благоприятные даты: 5, 9, 13, 18, 22, 27

Конец лета подходит для золотистых и коралловых оттенков. Можно в этом месяце создавать интересные и необычные дизайны.

Сентябрь

Благоприятные даты: 1, 6, 10, 14, 19, 23, 28

В сентябре делайте ставку на базовые осенние цвета – бордовый, шоколадный, черный или хаки. Они прекрасно подойдут под осенние образы.

Октябрь

Благоприятные даты: 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30

Октябрь благоприятен для матовых оттенков и минималистичного дизайна. От длинных и ярких ногтей лучше отказаться.

Ноябрь

Благоприятные даты: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29

Накануне праздников позвольте себе сделать любые ногти, которые вам захочется. Нет чего-то конкретного – слушайте себя и свои желания.

Декабрь

Благоприятные даты: 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30

В декабре сделайте интересный новогодний или рождественский дизайн в белом, красном или зеленом цвете.

Астрологи не советуют делать маникюр в дни, когда Луна является Новолунием или тогда, когда она будет Полной. Все остальные даты являются идеальными для того, чтобы подарить себе хорошее настроение и привлечь в жизнь хорошие события.