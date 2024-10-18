Трендовый маникюр осени 2024: какой дизайн ногтей является самым популярным

Осенний маникюр этого сезона может несколько поразить, поскольку он не совсем привычный для нас. Мастера маникюра выделили самые интересные позиции, которые чаще всего делают девушки этой осенью. И нет, в моде не коричневый цвет или френч, а гораздо более интересный дизайн.

Нейтральный маникюр в пастельных или классических оттенках – это база, которая будет с нами всегда, пишет Vogue. А вот необычный маникюр всегда привлекает к себе внимание, поскольку негласно рассказывает о характере своей обладательницы.

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Осенью все мы привыкли делать ставку на темные оттенки, однако даже в холодное время девушки хотят, чтобы хоть ногти напоминали им о лете и тепле.

Осеннее желе

Для создания этого маникюра нужно лишь выбрать осенние цвета лаков и прозрачный дизайн. Выглядит такой маникюр стильно и красиво.

Эффект "кошачий глаз"

С помощью этого маникюра, ногти будут выглядеть магически и изысканно, а бархатный финиш подчеркнет блеск выбранного цвета.

Фрукты

Прозрачный минимализм всегда будет в моде, однако для разнообразия, создайте дизайн фруктов и овощей на ногтях. Такой маникюр будет выглядеть достаточно интересно.

Цвет бургунди

В этом году оттенок бургунди заполонил все – от одежды до обуви и сумок и добрался даже до маникюра.

Металлический френч

Если хотите французский маникюр, но классика вам надоела – выбирайте металлические луночки, которые выглядят довольно симпатично и интересно.

Контрастные сочетания

Сочетайте нежно-голубой французский маникюр с янтарными ногтями. Эта стилизация может казаться далекой от гармоничного дуэта, впрочем такой дизайн является достаточно интересным.