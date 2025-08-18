С возрастом оттенок кожи меняется, и руки первыми демонстрируют признаки зрелости. Правильный цвет лака может сделать руки моложе и ярче. Он привлекает внимание к ухоженным ногтям, а не к пигментным пятнам или морщинам.

Какие самые выгодные цвета лака для женщин после 50, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Catalan News.

Какие цвета лака выбрать женщинам после 50 лет?

Mocha mousse: цвет года, который подходит всем

Оттенок кофе с молоком – тренд 2025 года / Фото @nailscatchyideas

Mocha mousse, объявлен Pantone цветом 2025, идеально смотрится на зрелых руках. Этот теплый, элегантный оттенок действует как кашемировый свитер для ногтей – роскошно и комфортно. "Он смягчает вид рук, сохраняя элегантность", – отмечает знаменитый маникюрный эксперт Элиза Торнтон.

Свежие зеленые оттенки для летнего обновления

Этим летом тренд – мятный и шалфейный оттенки, придающие энергии пальцам. Зеленые оттенки создают свежий, жизнерадостный вид и прекрасно сочетаются со зрелой кожей.

Мятный цвет подходит для зрелой кожи / Фото @thehotblend

Тренд "молочных ногтей"

Молочный маникюр охватывает прозрачные лаки в нежно-розовых, теплых бежевых или шоколадных оттенках. Эти прозрачные оттенки создают иллюзию более длинных и стройных пальцев.

Молочный цвет делают пальцы стройнее на вид / Фото из открытых источников

Сложные металлические оттенки, осветляющие руки

2025 год предлагает элегантные, сдержанные металлы:

Шампань-золото – добавляет тепла всем тонам кожи;

Розовое золото – создает молодой блеск;

Светлое серебро – элегантно подсвечивает оливковую и более темную кожу;

"Металлические оттенки отражают свет, минимизируя видимость вен и пигментных пятен", – объясняет дерматолог Эмили Роджерс.

Цвет "розовое золото" прекрасно подходит женщинам после 50 лет / Фото из открытых источников

Классическое бордо с современным акцентом

Насыщенные бордовые оттенки остаются классикой для зрелых женщин, а новые версии 2025 года имеют легкий перелив, который добавляет объема и блеска.

Бордо остается в моде в 2025 году / Фото @saruhnails

Неожиданные неоновые акценты

Некоторые сдержанные неоновые оттенки прекрасно смотрятся на руках после 50.

"Приглушенный лайм или коралл создают хороший контраст со зрелой кожей", – объясняет маникюрша, работающая со звездами Голливуда.

Лаймовый цвет создает хороший контраст со зрелой кожей / Фото из открытых источников