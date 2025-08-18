Укр Рус
Омолодять руки: який колір манікюру обрати жінкам після 50 років
18 серпня, 18:53
3

Омолодять руки: який колір манікюру обрати жінкам після 50 років

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Колір "Mocha mousse" є універсальним вибором для зрілих рук, надаючи їм м'якості та елегантності.
  • Металеві відтінки, такі як шампань-золото та рожеве золото, мінімізують видимість вен і пігментних плям, освітлюючи руки.
  • Свіжі зелені відтінки та тренд "молочних нігтів" додають енергії та створюють ілюзію довших пальців.

З віком відтінок шкіри змінюється, і руки першими демонструють ознаки зрілості. Правильний колір лаку може зробити руки молодшими та яскравішими. Він привертає увагу до доглянутих нігтів, а не до пігментних плям чи зморшок.

Якими є найвигідніші кольори лаку для жінок після 50, розповідає 24 Канал із посиланням на Catalan News.

Які кольори лаку обрати жінкам після 50 років?

Mocha mousse: колір року, який підходить усім

Відтінок кави з молоком – тренд 2025 року / Фото @nailscatchyideas

Mocha mousse, оголошений Pantone кольором 2025, ідеально виглядає на зрілих руках. Цей теплий, елегантний відтінок діє як кашеміровий светр для нігтів – розкішно і комфортно. "Він пом'якшує вигляд рук, зберігаючи елегантність", – зазначає знаменитий манікюрний експерт Еліза Торнтон.

Свіжі зелені відтінки для літнього оновлення

Цього літа тренд – м'ятний та шавлієвий відтінки, що додають енергії пальцям. Зелені відтінки створюють свіжий, життєрадісний вигляд і прекрасно поєднуються із зрілою шкірою.

М'ятний колір пасує для зрілої шкіри / Фото @thehotblend 

Тренд "молочних нігтів"

Молочний манікюр охоплює прозорі лаки в ніжно-рожевих, теплих бежевих чи шоколадних відтінках. Ці прозорі відтінки створюють ілюзію довших і стрункіших пальців.

Молочний колір роблять пальці стрункішими на вигляд / Фото з відкритих джерел

Складні металеві відтінки, що освітлюють руки

2025 рік пропонує елегантні, стримані метали:

  • Шампань-золото – додає тепла всім тонам шкіри;
  • Рожеве золото – створює молодий блиск;
  • Світле срібло – елегантно підсвічує оливкову та темнішу шкіру;

"Металеві відтінки відбивають світло, мінімізуючи видимість вен і пігментних плям", – пояснює  дерматолог Емілі Роджерс.

Колір "рожеве золото" чудово личить жінкам після 50 років / Фото з відкритих джерел

Класичне бордо з сучасним акцентом

Насичені бордові відтінки залишаються класикою для зрілих жінок, а нові версії 2025 року мають легкий перелив, який додає об'єму та блиску.

Бордо залишається у моді у 2025 році / Фото @saruhnails 

Неочікувані неонові акценти

Деякі стримані неонові відтінки мають чудовий вигляд на руках після 50.

"Приглушений лайм або корал створюють гарний контраст зі зрілою шкірою", – пояснює манікюрниця, що працює зі зірками Голлівуду.

Лаймовий колір створює гарний контраст зі зрілою шкірою / Фото з відкритих джерел

