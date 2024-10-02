Сеть взрывает черепаховый маникюр: его носят мировые модницы

В моде последние годы базовый маникюр без рисунков и глиттера, но время от времени nail-тренды удивляют интересными новинками. На этот раз поговорим о маникюре, который уже подхватили европейские модницы.

Девушки делятся на два типа – те, которые любят классику в виде френча или однотонного оттенка, другие же предпочитают необычный маникюр, пишет Lady 24.

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В тренде черепаховые ногти

Этой осенью многие инфлюенсеры начали публиковать фото своего маникюра, который называется Tortoiseshell nails (Черепаховый маникюр). Суть тренда в том, чтобы воспроизвести цвета панциря черепахи. Для этого nail-мастера используют лак шоколадного или янтарного оттенка.

Такой маникюр выглядит необычно, впрочем достаточно благородно и даже дорого и прекрасно подходит для осеннего времени года. С наступлением холодов большинство девушек отказываются от ярких цветов, отдавая предпочтение спокойным оттенкам и вечной классике – темном коричневом или бордовом оттенке.

Чтобы воссоздать на ногтях оттенок черепахового панциря, девушки полностью создают необычный дизайн по всей длине или же красят только лунообразные полоски вокруг ногтя, вместо классического белого лака во французском маникюре.

Красивый дизайн ногтей еще в прошлом году показала на себе Хейли Бибер. Зарубежные модницы являются трендсеттерами и демонстрируют на себе все модные новинки еще далеко до того, как они станут мейнстримом.

Хейли Бибер с черепаховым маникюром

Красивый маникюр в виде панциря черепахи

Стильный маникюр в виде панциря черепахи

Эффектный маникюр в виде панциря черепахи

Маникюр с хромированным эффектом прекрасно дополнит коричневые тренчи или пальто на осеннюю пору. Такой nail-art одинаково красиво смотрится на длинных или коротких ногтях.