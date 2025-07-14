Маникюр для женщин после 45 лет: цвета, которые сделают руки моложе

После 45 лет женщины уже внимательнее относятся к выбору цветов лака. Им важно сделать такой маникюр, который подчеркнет красоту, но не привлечет внимание к возрастным изменениям на руках.

Эксперты собрали несколько лучших цветов, которые без колебаний советуют делать женщинам после 45 и 50 лет, пишет 24 Канал. Уже длительное время антитрендом считаются узоры на ногтях и причудливые дизайны. Однотонное покрытие выглядит гораздо дороже и элегантнее.

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Женщина в любом возрасте заботится о себе, но после 45 лет следует внимательнее относиться к выбору вещей или цветов лаков. Кожа в эти годы имеет уже морщины не только на лице. Заметно морщинистыми становятся еще и руки. Чтобы они выглядели моложе и не выдавали возраст, рекомендуем их покрасить несколькими цветами.

Красный

Почему-то большинство женщин после 45 лет боятся красного, поскольку считают, что он слишком привлекает к себе внимание. Впрочем, красный цвет – это классика, которая подходит всем. Такой маникюр подчеркнет ваш современный, стильный и модный вид. Кроме того, яркий цвет способен отвлекать от пятен на коже.

Бордовый

Для тех, кто все же не любит ярких цветов, но хочет сделать маникюр заметным – рекомендуем выбрать бордовый лак. Специалисты говорят, что цвет способен подчеркнуть худобу рук.



Актуальный бордовый цвет маникюра / Фото из инстаграмма Маши Ефросининой

Молочный

Этот цвет придаст элегантности и изысканности. Молочный хорошо подходит к любому наряду и легко носится. После 45 лет он предоставит определенного шика, поэтому является одним из самых популярных цветов.

Нейтральный цвет

Легкий нюдовый цвет или полностью бесцветные ногти имеют прекрасный вид. Нужно только за ним тщательно ухаживать, чтобы он всегда выглядел аккуратно.

Французский маникюр

Этот вид маникюра всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды. Он подходит молодым девушкам и женщинам постарше.

Для того, чтобы руки молодо выглядели, после 45 лет надо выделять время на питательные маски, кремы и убирать в резиновых перчатках, чтобы кожа длительное время оставалась упругой и сияющей.