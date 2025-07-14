Експерти зібрали кілька найкращих кольорів, які без вагань радять робити жінкам після 45 та 50 років, пише 24 Канал. Вже тривалий час антитрендом вважаються візерунки на нігтях та химерні дизайни. Однотонне покриття виглядає набагато дорожче та елегантніше.

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Жінка у будь-якому віці дбає за собою, але після 45 років слід уважніше ставитися до вибору речей чи кольорів лаків. Шкіра в ці роки має вже зморшки не лише на обличчі. Помітно поморщеними стають ще й руки. Щоб вони виглядали молодшими й не видавали вік, рекомендуємо їх пофарбувати кількома кольорами.

Червоний

Чомусь більшість жінок після 45 років бояться червоного, оскільки вважають, що він занадто привертає до себе увагу. Втім, червоний колір – це класика, яка пасує всім. Такий манікюр підкреслить ваш сучасний, стильний та модний вигляд. Окрім того, яскравий колір здатен відволікати від плям на шкірі.

Бордовий

Для тих, хто все ж таки не любить яскравих кольорів, але хоче зробити манікюр помітним – рекомендуємо обрати бордовий лак. Фахівці кажуть, що колір здатен підкреслити худорлявість рук.



Актуальний бордовий колір манікюру / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Молочний

Цей колір надасть елегантності та вишуканості. Молочний гарно пасує до будь-якого вбрання та легко носиться. Після 45 років він надасть певного шику, тому є одним із найпопулярніших кольорів.

Нейтральний колір

Легкий нюдовий колір чи повністю безбарвні нігті мають чудовий вигляд. Потрібно лише за ним ретельно доглядати, щоб він завжди виглядав акуратно.

Французький манікюр

Цей вид манікюру завжди буде актуальним та ніколи не вийде з моди. Він пасує молодим дівчатам та старшим жінкам.

Для того, щоб руки молодо виглядали, після 45 років треба виділяти час на живильні маски, креми та прибирати в гумових рукавичках, щоб шкіра тривалий час залишалася пружною та сяючою.