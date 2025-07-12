Стилістка Мелісса Ланд зазначила, що жінкам після 50 та 60 років не варто часто використовувати у своєму гардеробі речі чорного кольору, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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За її словами, стиль не має вікових обмежень, тож гарно виглядати можна в будь-якому віці, проте темні відтінки треба трохи обмежити.

Жінкам після 50 та 60 років стилістка рекомендує одягати рожевий, блакитний та червоний колір. Від чорного треба відмовлятися, бо з віком у жінок волосся стає тонким та тьмяним, а шкіра світлішою. Речі в темних тонах підкреслюють увагу на зморшках.

Одяг чорного кольору буде відтягувати світло від обличчя, а це призведе до втомленого вигляду, тож тіні та мішки під очима будуть помітнішими.

Втім, не всі жінки в старшому віці люблять яскравий одяг. Якщо ж ви все ж таки тяжієте до темних відтінків, тоді можна замість чорного обрати сірий або вугільний відтінок. Для тих, хто любить носити чорні штани, стилістка радить у портретну зону одягати світлі речі, яскраві аксесуари чи контрастні прикраси.

Попри застереження, слід розуміти, що при правильній стилізації навіть старшим жінкам пасуватиме чорний. Головне грамотно підібрати речі та вдало поєднати між собою. Чорний є тим кольором, який ніколи не виходить з моди. Це – класика, яка є універсальною та елегантною на будь-яку пору року.

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За бажання, носити чорний колір можна, але треба відмовитися від монохрому й обов’язково обробляти образ яскравими та світлими тонами.