Біла сорочка та спідниця-олівець вже давно не є головним орієнтиром образів в офіс, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Однак краще відмовитися від деякого вбрання, яке більше підходить для прогулянки з друзями, ніж походу в офіс.

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Джинси з дірками

Деякі фасони з потертостями ще досі залишаються актуальними, але джинси з дірками краще відкласти, бо вони не дуже доречні для офісного середовища. На роботу краще приходити в актуальних штанах палаццо або хоча б нейтральних блакитних джинсах.

Шльопанці

Це взуття характеризується пляжним відпочинком, призначене для піску та моря, тому в офіс краще обирати лаконічні балетки чи хоча б сандалі. З вигідним взуттям можна створити багато цікавих образів.

Майки

Більшість майок демонструють зону декольте, тому краще цю річ відкласти для вечірніх прогулянок. В офіс радимо одягати жилетку в стилі Old Money, яка має стильний та елегантний вигляд. У парі зі штанами та бермудами в тому ж відтінку, вдасться отримати красивий комплект.



Одягайте в офіс жилетки / Фото Pexels

Шорти

Короткі шорти в офіс – не зовсім доречна річ. Як альтернативу варто робити ставку на подовжені бермуди, костюмні шорти чи капрі, які гарно виглядають в поєднанні з легкою сорочкою та босоніжками.

Спортивні штани

На роботу не рекомендовано одягати спортивні штани, оскільки цей вид одягу призначений для відпочинку. Замість них можете обрати шовкові штани чи лляні, які цього року актуальні.

Сукні без бретелей

Плаття-бюстьє влітку має дивовижний вигляд, однак річ зовсім не підходить для офісного середовища. На роботу краще одягати сарафан, який дозволить мати доречний вигляд.

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