Белая рубашка и юбка-карандаш уже давно не является главным ориентиром образов в офис, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Однако лучше отказаться от некоторого наряда, который больше подходит для прогулки с друзьями, чем похода в офис.

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Джинсы с дырками

Некоторые фасоны с потертостями до сих пор остаются актуальными, но джинсы с дырками лучше отложить, потому что они не очень уместны для офисной среды. На работу лучше приходить в актуальных брюках палаццо или хотя бы нейтральных голубых джинсах.

Шлепанцы

Эта обувь характеризуется пляжным отдыхом, предназначена для песка и моря, поэтому в офис лучше выбирать лаконичные балетки или хотя бы сандалии. С выгодной обувью можно создать много интересных образов.

Майки

Большинство маек демонстрируют зону декольте, поэтому лучше эту вещь отложить для вечерних прогулок. В офис советуем одевать жилетку в стиле Old Money, которая имеет стильный и элегантный вид. В паре с брюками и бермудами в том же оттенке, удастся получить красивый комплект.



Надевайте в офис жилетки / Фото Pexels

Шорты

Короткие шорты в офис – не совсем уместная вещь. В качестве альтернативы стоит делать ставку на удлиненные бермуды, костюмные шорты или капри, которые хорошо смотрятся в сочетании с легкой рубашкой и босоножками.

Спортивные штаны

На работу не рекомендуется одевать спортивные штаны, поскольку этот вид одежды предназначен для отдыха. Вместо них можете выбрать шелковые брюки или льняные, которые в этом году актуальны.

Платья без бретелек

Платье-бюстье летом имеет удивительный вид, однако вещь совсем не подходит для офисной среды. На работу лучше одевать сарафан, который позволит выглядеть уместно.

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