Стилист Мелисса Ланд отметила, что женщинам после 50 и 60 лет не стоит часто использовать в своем гардеробе вещи черного цвета, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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По ее словам, стиль не имеет возрастных ограничений, поэтому хорошо выглядеть можно в любом возрасте, однако темные оттенки надо немного ограничить.

Женщинам после 50 и 60 лет стилист рекомендует одевать розовый, голубой и красный цвет. От черного надо отказываться, потому что с возрастом у женщин волосы становятся тонкими и тусклыми, а кожа светлее. Вещи в темных тонах подчеркивают внимание на морщинах.

Одежда черного цвета будет оттягивать свет от лица, а это приведет к уставшему виду, поэтому тени и мешки под глазами будут заметными.

Впрочем, не все женщины в старшем возрасте любят яркую одежду. Если же вы все же тяготеете к темным оттенкам, тогда можно вместо черного выбрать серый или угольный оттенок. Для тех, кто любит носить черные брюки, стилист советует в портретную зону одевать светлые вещи, яркие аксессуары или контрастные украшения.

Несмотря на предостережения, следует понимать, что при правильной стилизации даже старшим женщинам подойдет черный. Главное грамотно подобрать вещи и удачно совместить между собой. Черный является тем цветом, который никогда не выходит из моды. Это – классика, которая является универсальной и элегантной на любое время года.

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При желании, носить черный цвет можно, но надо отказаться от монохрома и обязательно обрабатывать образ яркими и светлыми тонами.