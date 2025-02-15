5 трендовых дизайнов маникюра, которые станут настоящим хитом этой весны

С помощью маникюра можно подчеркнуть свою индивидуальность. К тому же дизайн ногтей является интересным акцентом любого образа.

Первоначально дизайн ногтей стоит подбирать, ориентируясь на свой образ жизни и предпочтения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр в тренде

Мраморные переливы

Визуальная имитация мрамора – это прекрасный вариант для тех, кто предпочитает нежный маникюр. Интересные переливы добавляют изюминку образу.

Этот маникюр может быть выполнен в любых цветах.

Bonbon Nails

Этот маникюр можно рассматривать часами. С помощью нескольких цветов создается интересный перелив. В этом случае лучше выбирать розовый, персиковый, карамельный или аналогичные оттенки.

Яркий френч

Обычный френч – вечная классика. Этой весной в тренде будут яркие варианты такого вида маникюра. Актуальным станет и сочетание нескольких оттенков.

Цветочные мотивы

Цветочные дизайны будут на пике этой весной. Причем, как именно будет выглядеть рисунок – не имеет значения.

Цветы могут быть как минималистичные.

Так и очень яркие.

Стеклянные ногти

Мерцающие ногти просто не могут не очаровывать. Особенно хорошо будет смотреться этот маникюр в розовом цвете.

Обратите внимание! К этому маникюру можно добавить интересные детали, например, такие как объемная фигура в виде бантика.