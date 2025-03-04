На "Оскаре" показали 3 основных тренда маникюра в 2025 году
Маникюр является важной частью образа. На церемонии "Оскар" звезды часто создают интересные акценты именно через украшение ногтей различными способами.
В этом году на "Оскаре" звезды продемонстрировали совершенно разные трендовые варианты маникюра, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Перья, стразы и не только: чем поражали звезды во время церемонии "Оскар"
Какой маникюр сейчас в моде
- Extravaganza
В 2025 году трендовым будет экстравагантный маникюр с разнообразными деталями. В качестве примера можно привести ногти Синтии Эриво.
Маникюр актрисы богат на детали и смыслы. Как показывает практика, умелый мастер может рассказать целую историю через рисунки на ногтях.
- Голливудская классика
Голливудская классика всегда будет оставаться в тренде. Именно благодаря красным ногтям можно создать удачный акцент.
- Натуральные ноготки
В тренде ноготки, которые визуально выглядят как будто на них совсем нет маникюра.
Не менее модными являются и варианты, где маникюр выполнен в натуральных цветах. При этом, длина ногтей не имеет значения.
Напомним! Ранее мы рассказывали почему может не держаться гель-лак.