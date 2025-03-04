На "Оскаре" показали 3 основных тренда маникюра в 2025 году

Маникюр является важной частью образа. На церемонии "Оскар" звезды часто создают интересные акценты именно через украшение ногтей различными способами.

В этом году на "Оскаре" звезды продемонстрировали совершенно разные трендовые варианты маникюра, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр сейчас в моде

Extravaganza

В 2025 году трендовым будет экстравагантный маникюр с разнообразными деталями. В качестве примера можно привести ногти Синтии Эриво.

Маникюр актрисы богат на детали и смыслы. Как показывает практика, умелый мастер может рассказать целую историю через рисунки на ногтях.

Голливудская классика

Голливудская классика всегда будет оставаться в тренде. Именно благодаря красным ногтям можно создать удачный акцент.

Натуральные ноготки

В тренде ноготки, которые визуально выглядят как будто на них совсем нет маникюра.

Не менее модными являются и варианты, где маникюр выполнен в натуральных цветах. При этом, длина ногтей не имеет значения.

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