Конечно, в первую очередь нужно учесть тематику свидания. Одежда должна быть целесообразной, пишет 24 Канал.

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Какой образ выбрать на 14 февраля

Для романтического ужина в ресторане

Выбирайте платье по фигуре. Цвет может быть любой. Однако, учитывая повод, стоит обратить внимание на интересные варианты красного цвета.

Чтобы подчеркнуть торжественность мероприятия, выбирайте акцентные аксессуары. Например, большие серьги или стильное колье. К такому образу прекрасно подойдет обувь на изящной шпильке.



Как одеться на ужин в ресторане / Фото Pinterest

Для прогулки на свежем воздухе

В середине февраля гулять может быть довольно прохладно. Именно поэтому стоит хорошо одеться прежде чем идти на такое свидание.

Лучше всего выбрать комфортные брюки или джинсы, свитер и теплое пальто. Чтобы украсить образ, можно добавить такие аксессуары:

закрепить платок на сумочку;

надеть солнечные очки;

добавить стильный шарф и перчатки.

Обувать на прогулку следует комфортную обувь, без каблуков.



Что одеть на прогулку / Фото Pinterest

Поход в кино

Этот образ должен быть комфортным для вас. Поскольку большую часть времени вы будете находиться в помещении, можно надеть юбку или все-таки остановиться на джинсах.

Учтите, что вам придется довольно долго сидеть, поэтому не стоит выбирать тесную одежду и обувь.



Как одеться стильно и удобно / Фото Pinterest

Поход в театр

Несмотря на то, что многие одеваются в театр как заблагорассудится, вам стоит "сломать" эту тенденцию. Наденьте элегантное платье, туфли на каблуках и подберите стильный клатч.

Подчеркните изящество образа стильной прической. Например, красивым пучком или романтическими локонами.



Что надеть в театр / Фото Pinterest

Обратите внимание! В театре можно надеть стильные кружевные или тканевые перчатки.