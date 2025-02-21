Сколько времени можно хранить духи и как продлить их срок годности

Многие ошибочно полагают, что у духов нет срока годности. Однако на самом деле их можно хранить и использовать ограниченное количество времени.

Срок годности духов может варьироваться в зависимости от их состава, типа и условий хранения. Обычно их можно хранить от 3 до 5 лет, пишет 24 Канал.

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От чего зависит срок хранения духов

Кроме определенного производителем срока годности, нужно учитывать и определенные факторы, влияющие на время хранения:

Тип аромата

Легкие цитрусовые, цветочные и зеленые ароматы, как правило, имеют более короткий срок годности, поскольку их составляющие быстрее окисляются. Они могут храниться 2 – 3 года.



Можно ли хранить духи в ванне / Фото Pexels

Зато тяжелые восточные, древесные, кожаные и пряные ароматы могут сохранять свою свежесть до 5 лет или даже больше.

Обратите внимание! Некоторые духи могут "зреть" со временем, благодаря этому повышается их интенсивность.

Индивидуальные характеристики составляющих

Натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла уменьшают срок годности духов. А вот благодаря синтетическим компонентам аромат будет сохраняться дольше.



Сколько лет могут храниться духи / Фото Pexels

Обратите внимание! Духи в аэрозольных флаконах могут быть более устойчивыми к внешним факторам из-за минимального контакта с воздухом.

Как правильно хранить духи

Правильное хранение поможет продлить срок годности духов. Вот несколько основных правил: