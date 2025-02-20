Многообразие платьев женщин тех времен было достаточно интересным, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Наталки Полтавки. Наряд отличался уникальностью и благодаря ему можно было понять, откуда именно происходит вещь. Предлагаем узнать о самых интересных платьях, которые когда-то носили украинские женщины.

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Шарафан

Это безрукавная одежда, которая напоминает платье, характерна для севера Одесской области. Оно густо присобиралось от груди – лиф не прилегал плотно к фигуре и образовывал много мелких складочек. Нижняя часть платья украшалась широкими полосами плиса, бархата или лент.



Традиционный украинский наряд / Фото из тиктока Наталки Полтавки

Юбка с нагрудником

Такая юбка не имела рукавов и воротника. Носили ее на Киевщине и Черниговщине. Лиф украшали защипами, складками, полосами ткани и кружевом.



Традиционный украинский наряд / Фото из тиктока Наталки Полтавки



Традиционный украинский наряд / Фото с тиктока Наталки Полтавки



Традиционный украинский наряд / Фото с тиктока Наталки Полтавки

Рикля

Платье без рукавов и воротника называлось "рикля". Бытовало на Буковине и Покутье. Обычно впереди имело достаточно глубокий вырез.



Традиционный украинский наряд / Фото из тиктока Наталки Полтавки



Традиционный украинский наряд / Фото с тиктока Наталки Полтавки

Горсет

Этот тип керсетки характерен для севера Черкасской области. Шили его из тонкой магазинной шерстяной ткани, а полы закладывали в очень мелкие складки.



Традиционный украинский наряд / Фото из тиктока Наталки Полтавки

Позже платье барышни начали украшать разнообразными застежками, кружевом, золотыми и серебряными нитями.