Різноманіття суконь жінок тих часів було досить цікавим, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Наталки Полтавки. Вбрання вирізнялося унікальністю й завдяки ньому можна було зрозуміти, звідки саме походить річ. Пропонуємо дізнатися про найцікавіші сукні, які колись носили українські жінки.

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Шарафан

Це безрукавний одяг, який нагадує сукню, характерний для півночі Одеської області. Воно густо призбирувалося від грудей – ліф не прилягав щільно до фігури й утворював багато дрібних складочок. Нижня частина плаття оздоблювалася широкими смугами плису, оксамиту чи стрічок.



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки

Спідниця з нагрудником

Така спідниця не мала рукавів та коміра. Носили її на Київщині та Чернігівщині. Ліф прикрашали защипами, складками, смугами тканини й мереживом.



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки

Рікля

Сукня без рукавів та коміра мала назву "рікля". Побутувала на Буковині й Покутті. Зазвичай попереду мала досить глибокий виріз.



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки

Горсет

Цей тип керсетки характерний для півночі Черкащини. Шили його з тонкої крамної вовняної тканини, а поли закладали в дуже дрібні складки.



Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки

Пізніше плаття панянки почали оздоблювати різноманітними застібками, мереживом, золотими й срібними нитками.