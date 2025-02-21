Термін придатності парфумів може варіюватися залежно від їх складу, типу та умов зберігання. Зазвичай їх можна зберігати від 3 до 5 років, пише 24 Канал.

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Від чого залежить термін зберігання парфумів

Окрім визначеного виробником терміну придатності, потрібно зважати і на певні фактори, що впливають на час зберігання:

Тип аромату

Легкі цитрусові, квіткові та зелені аромати, як правило, мають коротший термін придатності, оскільки їх складники швидше окислюються. Вони можуть зберігатися 2 – 3 роки.



Чи можна зберігати парфуми у ванні / Фото Pexels

Натомість важкі східні, деревні, шкіряні та пряні аромати можуть зберігати свою свіжість до 5 років або навіть більше.

Зверніть увагу! Деякі парфуми можуть "зріти" з часом, завдяки цьому підвищується їхня інтенсивність.

Індивідуальні характеристики складників

Натуральні інгредієнти, такі як ефірні олії зменшують термін придатності парфумів. Натомість завдяки синтетичним компонентам аромат зберігатиметься довше.



Скільки років можуть зберігатися парфуми / Фото Pexels

Зауважте! Парфуми в аерозольних флаконах можуть бути більш стійкими до зовнішніх факторів через мінімальний контакт з повітрям.

Як правильно зберігати парфуми

Правильне зберігання допоможе продовжити термін придатності парфумів. Ось кілька основних правил: