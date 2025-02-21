Термін придатності парфумів може варіюватися залежно від їх складу, типу та умов зберігання. Зазвичай їх можна зберігати від 3 до 5 років, пише 24 Канал.
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Від чого залежить термін зберігання парфумів
Окрім визначеного виробником терміну придатності, потрібно зважати і на певні фактори, що впливають на час зберігання:
- Тип аромату
Легкі цитрусові, квіткові та зелені аромати, як правило, мають коротший термін придатності, оскільки їх складники швидше окислюються. Вони можуть зберігатися 2 – 3 роки.
Чи можна зберігати парфуми у ванні / Фото Pexels
Натомість важкі східні, деревні, шкіряні та пряні аромати можуть зберігати свою свіжість до 5 років або навіть більше.
Зверніть увагу! Деякі парфуми можуть "зріти" з часом, завдяки цьому підвищується їхня інтенсивність.
- Індивідуальні характеристики складників
Натуральні інгредієнти, такі як ефірні олії зменшують термін придатності парфумів. Натомість завдяки синтетичним компонентам аромат зберігатиметься довше.
Скільки років можуть зберігатися парфуми / Фото Pexels
Зауважте! Парфуми в аерозольних флаконах можуть бути більш стійкими до зовнішніх факторів через мінімальний контакт з повітрям.
Як правильно зберігати парфуми
Правильне зберігання допоможе продовжити термін придатності парфумів. Ось кілька основних правил:
- зберігайте парфуми в темному місці, уникайте потрапляння прямих сонячних променів;
- парфуми потрібно зберігати при температурі від 15 до 20°C (уникайте приміщень з високою температурою, таких як ванна кімната або кухня);
- ретельно закривайте флакони, аби уникнути контакту парфумів з повітрям;
- не потрібно зберігати парфуми у приміщеннях з високим рівнем вологості.