В моду осенью врывается свитер в ромбики, который когда-то носили наши родители. На протяжении нескольких сезонов изделия с ромбами возвращаются, но становятся лишь микротрендами, а затем угасают. В этом же году такой свитер имеет все шансы стать популярным.

Узор в ромбы когда-то носили наши родители, профессора литературы и британские игроки в гольф, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Теперь такой свитер становится частью женской моды. Ретро-эстетика занимает особое место в формировании образов девушек, поэтому свитера с ромбами вписываются идеально.

Как выглядят трендовые свитера в ромбы?

Стиль преппи каждую осень возвращается в моду с началом учебного сезона в школе и университете. Геометрическая строгость свитеров удачно сочетается с юбками плиссе, брюками и джинсами. В свитерах с ромбами сочетается уютность, олдскульность и современность.

Для создания винтажного образа, свитер можно носить с брюками. Изысканный образ удастся стилизовать сочетанием свитера и юбки до колена. Для городских прогулок подойдет сочетание свитера с джинсами и кроссовками.

Известные бренды Prada, Miu Miu и Gucci, создали много вариаций свитеров с ромбовидным принтом. Масс-маркеты Mango, Zara и H&M, сразу же выпустили более доступные версии, которые выглядят так же красиво. Осенью в моде воротники-поло, поэтому можно поискать и такой вариант свитера, который также имеет впечатляющий вид.

На какой еще свитер обратить внимание?

Осенью в моде будут свитера с высоким горлом, рассказал Андре Тан в своем инстаграме. Популярными уже есть классические объемные свитера, свитера крупной вязки и изделия с оригинальными деталями. Рекомендуемые материалы включают кашемир и мягкий трикотаж, а стилизация предполагает сочетание с джинсами или кожаными юбками.

Какие гольфы в моде осенью?