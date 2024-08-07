На самом деле разницу делают совсем другие вещи. По каким признакам можно узнать действительно элегантную женщину, рассказываем далее.

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Хорошие манеры

Хорошие манеры ничего не стоят, но всегда являются мудрой инвестицией.

Если вы принадлежите к тем людям, которые почти инстинктивно говорят "пожалуйста" и "спасибо", которые держат двери открытыми для других, которые всегда внимательны и гостеприимно относятся к другим независимо от социального статуса, тогда вы, точно являетесь утонченной женщиной, которой не нужны дополнительные аксессуары, чтобы иметь стиль.

Элегантность в простоте

Люди, которым не хватает элегантности, как правило, осознают это в глубине души, и поэтому часто прибегают к чрезмерной компенсации.

Иногда это приводит к тому, что они пытаются покупать и накапливать предметы роскоши и символы статуса, чтобы прикрыть свое отсутствие вкуса в жизни.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми. По-настоящему же стильные люди знают, что то, что что-то имеет более дорогую цену, не означает, что оно имеет лучшее качество.

Такие женщины не следуют тенденциям, меняя свои интересы в зависимости от того, что популярно в определенный момент времени. Они, как правило, предпочитают качество гораздо больше, чем количество, и выбирают вневременные вещи, проявляющие их индивидуальность.

Вдумчивое общение

Стиль и изысканность в конечном итоге сводятся к уважению к другим людям.

Поэтому задумайтесь, активно ли вы слушаете других и проявляете уважение, интерес и сочувствие к их мыслям, предоставляете ли вдумчивый отклик и задаете вопросы, позволяете ли вы другому человеку говорить, не перебивая его, остается ли ваша манера общения неизменной, в зависимости от статуса человека?

Если вы ответили утвердительно на эти вопросы, то есть хорошая новость – ваше общение указывает на то, что вы невероятно элегантный человек.

Стильные женщины имеют хорошие манеры / Фото Freepik

Уравновешенность и уверенность

Эти две черты являются неотъемлемыми характеристиками стильных женщин. Они не паникуют и не отчаиваются при малейшем проявлении стресса, не бросаясь оскорблениями и не выплескивают свое плохое настроение на каждого, с кем встречаются.

По-настоящему стильная женщина имеет почти встроенную способность быть уравновешенной и уверенной при любых обстоятельствах.

Ухоженность

Стильные и изысканные женщины, как правило, заботятся о своей внешности. Они стремятся быть нарядными, ухоженными и одетыми соответственно событию.

Однако здесь речь не идет о тщеславии или чрезмерной озабоченности имиджем и модными тенденциями. Для таких женщин важнее идти по жизни с достоинством и гордостью, а для этого, в частности, следует поддерживать ухоженный вид.

Образованность

Стиль не означает, что нужно знать все новые тенденции в мире, заниматься жизнью знаменитостей или демонстрировать свои знания об элитных винах, виски, сыре или даже элитарных фильмах и музыке.

На самом деле изысканность – это баланс. Такие женщины не будут слишком стараться, но они все равно ценят такие вещи, как искусство, литература, музыка, политика, путешествия. Они могут вступать в интеллектуальные разговоры, они читают и имеют открытый ум, потому что хотят совершенствоваться и учиться, а не кичиться. В этом главное отличие.

Благоразумие

Стильные и изысканные женщины являются не слишком дерзкими и яркими. Зато они действуют тактично, рассудительно и даже с намеком на таинственность, часто оставляя других немного заинтригованными.

Элегантные и утонченные они действуют сдержанно, помня о том, чем и с кем делятся. А также такие женщины сохраняют определенный уровень скромности относительно своих достижений, не нуждаясь во внешней похвале, а ориентируясь на внутреннее ощущение.