Насправді різницю роблять зовсім інші речі. За якими ознаками можна впізнати справді елегантну жінку, розповідаємо далі.

Також цікаво Ознаки сильної особистості: 8 фраз, за якими можна впізнати таку людину

Хороші манери

Хороші манери нічого не коштують, але завжди є мудрою інвестицією.

Якщо ви належите до тих людей, які майже інстинктивно кажуть "будь ласка" та "дякую", які тримають двері відкритими для інших, які завжди уважні та гостинно ставляться до інших незалежно від соціального статусу, тоді ви, точно є витонченою жінкою, якій не потрібні додаткові аксесуари, щоб мати стиль.

Елегантність у простоті

Люди, яким не вистачає елегантності, як правило, усвідомлюють це в глибині душі, і тому часто вдаються до надмірної компенсації.

Іноді це призводить до того, що вони намагаються купувати та накопичувати предмети розкоші та символи статусу, щоб прикрити свою відсутність смаку в житті.

По-справжньому ж стильні люди знають, що те, що щось має дорожчу ціну, не означає, що воно має найкращу якість.

Такі жінки не слідують тенденціям, змінюючи свої інтереси залежно від того, що популярно в певний момент часу. Вони, як правило, надають перевагу якості набагато більше, ніж кількості, та обирають позачасові речі, що виявляють їхню індивідуальність.

Вдумливе спілкування

Стиль та вишуканість в кінцевому підсумку зводяться до поваги до інших людей.

Тож замисліться, чи активно ви слухаєте інших і виявляєте повагу, інтерес і співчуття до їхніх думок, чи надаєте вдумливий відгук і ставите запитання, чи дозволяєте ви іншій людині говорити, не перебиваючи її, чи залишається ваша манера спілкування незмінною, залежно від статусу людини?

Якщо ви відповіли ствердно на ці запитання, то є хороша новина – ваше спілкування вказує на те, що ви неймовірно елегантна людина.

Стильні жінки мають гарні манери / Фото Freepik

Врівноваженість і впевненість

Ці дві риси є невіддільними характеристиками стильних жінок. Вони не панікують і не впадають у відчай при найменшому прояві стресу, не кидаючись образами й не виплескують свій поганий настрій на кожного, з ким зустрічаються.

По-справжньому стильна жінка має майже вбудовану здатність бути врівноважено і впевненою за будь-яких обставин.

Доглянутість

Стильні та вишукані жінки, як правило, дбають про свою зовнішність. Вони прагнуть бути ошатними, доглянутими та одягненими відповідно до події.

Однак тут не йдеться про марнославство чи надмірну стурбованість іміджем та модними тенденціями. Для таких жінок важливіше йти по життю з гідністю та гордістю, а для цього, зокрема, слід підтримувати доглянутий вигляд.

Освіченість

Стиль не означає, що потрібно знати всі нові тенденції у світі, перейматися життям знаменитостей чи демонструвати свої знання про елітні вина, віскі, сир або навіть елітарні фільми та музику.

Насправді вишуканість – це баланс. Такі жінки не будуть надто старатися, але вони все одно цінують такі речі, як мистецтво, література, музика, політика, подорожі. Вони можуть вступати в інтелектуальні розмови, вони читають і мають відкритий розум, тому що хочуть удосконалюватися та вчитися, а не хизуватися. У цьому головна відмінність.

Розсудливість

Стильні та вишукані жінки є не надто зухвалими та яскравими. Натомість вони діють тактовно, розсудливо і навіть з натяком на таємничість, часто залишаючи інших трохи заінтригованими.

Елегантні та витончені вони діють стримано, пам’ятаючи про те, чим і з ким діляться. А також такі жінки зберігають певний рівень скромності щодо своїх досягнень, не потребуючи зовнішньої похвали, а орієнтуючись на внутрішнє відчуття.