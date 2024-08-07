Дорогие вещи здесь ни при чем: 7 признаков стильной и утонченной женщины

Стиль и утонченность не зависят от того, сколько денег у вас на счету. Наличие нескольких дизайнерских сумочек или брендовые туфли здесь ни при чем.

На самом деле разницу делают совсем другие вещи. По каким признакам можно узнать действительно элегантную женщину, рассказываем далее.

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Хорошие манеры

Хорошие манеры ничего не стоят, но всегда являются мудрой инвестицией.

Если вы принадлежите к тем людям, которые почти инстинктивно говорят "пожалуйста" и "спасибо", которые держат двери открытыми для других, которые всегда внимательны и гостеприимно относятся к другим независимо от социального статуса, тогда вы, точно являетесь утонченной женщиной, которой не нужны дополнительные аксессуары, чтобы иметь стиль.

Элегантность в простоте

Люди, которым не хватает элегантности, как правило, осознают это в глубине души, и поэтому часто прибегают к чрезмерной компенсации.

Иногда это приводит к тому, что они пытаются покупать и накапливать предметы роскоши и символы статуса, чтобы прикрыть свое отсутствие вкуса в жизни.

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По-настоящему же стильные люди знают, что то, что что-то имеет более дорогую цену, не означает, что оно имеет лучшее качество.

Такие женщины не следуют тенденциям, меняя свои интересы в зависимости от того, что популярно в определенный момент времени. Они, как правило, предпочитают качество гораздо больше, чем количество, и выбирают вневременные вещи, проявляющие их индивидуальность.

Вдумчивое общение

Стиль и изысканность в конечном итоге сводятся к уважению к другим людям.

Поэтому задумайтесь, активно ли вы слушаете других и проявляете уважение, интерес и сочувствие к их мыслям, предоставляете ли вдумчивый отклик и задаете вопросы, позволяете ли вы другому человеку говорить, не перебивая его, остается ли ваша манера общения неизменной, в зависимости от статуса человека?

Если вы ответили утвердительно на эти вопросы, то есть хорошая новость – ваше общение указывает на то, что вы невероятно элегантный человек.

Стильные женщины имеют хорошие манеры / Фото Freepik

Уравновешенность и уверенность

Эти две черты являются неотъемлемыми характеристиками стильных женщин. Они не паникуют и не отчаиваются при малейшем проявлении стресса, не бросаясь оскорблениями и не выплескивают свое плохое настроение на каждого, с кем встречаются.

По-настоящему стильная женщина имеет почти встроенную способность быть уравновешенной и уверенной при любых обстоятельствах.

Ухоженность

Стильные и изысканные женщины, как правило, заботятся о своей внешности. Они стремятся быть нарядными, ухоженными и одетыми соответственно событию.

Однако здесь речь не идет о тщеславии или чрезмерной озабоченности имиджем и модными тенденциями. Для таких женщин важнее идти по жизни с достоинством и гордостью, а для этого, в частности, следует поддерживать ухоженный вид.

Образованность

Стиль не означает, что нужно знать все новые тенденции в мире, заниматься жизнью знаменитостей или демонстрировать свои знания об элитных винах, виски, сыре или даже элитарных фильмах и музыке.

На самом деле изысканность – это баланс. Такие женщины не будут слишком стараться, но они все равно ценят такие вещи, как искусство, литература, музыка, политика, путешествия. Они могут вступать в интеллектуальные разговоры, они читают и имеют открытый ум, потому что хотят совершенствоваться и учиться, а не кичиться. В этом главное отличие.

Благоразумие

Стильные и изысканные женщины являются не слишком дерзкими и яркими. Зато они действуют тактично, рассудительно и даже с намеком на таинственность, часто оставляя других немного заинтригованными.

Элегантные и утонченные они действуют сдержанно, помня о том, чем и с кем делятся. А также такие женщины сохраняют определенный уровень скромности относительно своих достижений, не нуждаясь во внешней похвале, а ориентируясь на внутреннее ощущение.