Косметические средства, которые не стоит покупать: смотрите на состав, а не на упаковку

Многие девушки увлекаются красивым дизайном косметики, не обращая внимание на состав. Впрочем, немало таких средств не оправдывают наших ожиданий, поскольку красивы внешне по упаковке, но состав совсем не такой качественный, как бы этого нам хотелось.

За яркими флаконами порой могут скрываться средства, которые совсем не заслуживают места в нашей косметичке, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Есть 5 типичных обманок, которые все покупают не за эффективность, а за дизайн, но этого лучше не делать.

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Шампунь в дизайнерской бутылке

Красивый флакон и чудесный запах шампуня может не дать для волос и кожи головы никакой пользы. Основная задача шампуня – очистить кожу головы, поэтому не стоит тратить много средств на дорогие шампуни, поскольку за гладкость и блеск отвечают бальзамы и маски.

Блеск для губ с блестками

Эффектные флакончики блесков для губ привлекают внимание, но практической пользы от них мало. Из-за того, что в составе много блесток, они испортят любой макияж.

Косметика любимых звезд

Известные знаменитости часто рассказывают о своей beauty-рутине, впрочем большинство этих советов могут быть лишь рекламной интеграцией. В жизни наши фавориты и вовсе могут не пользоваться рекламными средствами, поэтому не стоит слепо покупать все, что они советуют.



Используйте косметику по собственным критериям / Фото Pexels

Тушь с необычной щеткой

Производители выпускают различные виды щеточек, но для того, чтобы тушь действительно была действенной, надо сделать правильный выбор. Прямая щеточка подходит тем, кто хочет создать естественный объем, круглая подходит для объема, мини-щеточка для коротких ресниц, а изогнутая – для создания завитка. Все остальные щетки – это лишь маркетинг.

Маска с золотом

Многие девушки обожают тканевые маски, но если в их составе есть "золото", то это всего лишь глиттер, который не несет никакой пользы. Лучше выбирать маски, в составе которых есть гиалуроновая кислота, ретинол и экстракты трав.

Красивый дизайн всегда больше манит на прилавке, но все же лучше смотреть на состав, а не на упаковку. Красивая баночка или флакончик не всегда может отвечать за хороший результат.