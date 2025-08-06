Подбирая для себя пару обуви, стоит ориентироваться не только на комфорт, но и на модные тенденции, пишет 24 Канал. В гардеробе девушки, которая следит за своим видом, точно не должно быть обуви, которая давно потеряла свою актуальность.

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Какая обувь является антитрендовой?

Громоздкие кроссовки

Забудьте о массивных кроссовках, поскольку они уже давно потеряли популярность. Сейчас в моде элегантные модели, минималистичные, с тонкой подошвой. Они имеют стильный и современный вид.



Антитрендовая обувь 2025 года / Фото Pinterest

Балетки с острым носком

Такая обувь уже давно считается устаревшей. Острый носок красиво смотрится с каблуками, а вот балетки в моде с закругленным носком. Примите во внимание трендовые Мэри Джейн, минималистичные балетки с бантиком, или в сеточку, но от острого носка надо отказаться.



Антитрендовая обувь 2025 года / Фото Pinterest

Кроссовки с надписями

Когда-то было модным демонстрировать марки одежды или обуви, но сейчас это считается моветоном, поэтому от кроссовок с надписями все же стоит отказаться. Можно выбрать аналогичную модель, которая будет выглядеть без названия бренда гораздо лучше.



Антитрендовая обувь 2025 года / Фото Pinterest

К слову, этим летом этим летом тренды подрывает обувь в сеточку. Актуальными стали шлепанцы в сетку, балетки со стразами и базовые балетки из сеточки.