5 вещей, которые не стоит покупать этим летом: советы от стилиста

Для того, чтобы все вещи удачно функционировали между собой, прежде всего должен быть сформирован базовый гардероб. Если одежды есть не совсем много, то есть несколько вещей, от которых стоит отказаться, даже несмотря на то, что они трендовые, поскольку их будет сложно совместить между собой.

Добавлять в гардероб интересные и актуальные вещи стоит только в том случае, если у вас есть немало вещей, которые относятся к базе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм стилистку Юлико. Если же наряд имеет определенную стилистику и покупается хаотично, то даже модные вещи могут помешать созданию удачного образа.

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Стилист рассказала о 5 элементах гардероба, которые не стоит покупать тем, у кого маленький гардероб.

Жилет оверсайз

При минимальном гардеробе такую вещь будет трудно комбинировать. Несмотря на то, что жилет кажется достаточно простым элементом гардероба, он подойдет не каждой девушке.



Вещи, которые не стоит добавить в гардероб / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Платье с ярким принтом

Такие платья мало с чем миксуются и сильно запоминаются, поэтому после нескольких одеваний оно может надоесть. Вместо этого лучше выбрать базовое платье, которое подойдет к любым случаям.



Вещи, которые не стоит добавить в гардероб / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Вьетнамки на каблуках

Инфлюенсеры могут демонстрировать нам моду на вьетнамки на каблуках, но в большинстве случаев они неудобны и совсем не являются универсальными, поэтому лучше сделать ставку на сандалии или мюли.



Вещи, которые не стоит добавить в гардероб / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Цветные джинсы

Когда в гардеробе есть голубые, синие и черные джинсы, хочется добавить еще какого-то разнообразия, но от цветных вариантов стилист советует отказаться. Их трудно стилизовать, а через несколько одеваний они просто надоедят и будут лежать в шкафу.



Вещи, которые не стоит добавить в гардероб / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Странные жакеты

Иногда хочется добавить в гардероб какую-то неординарную вещь, но если она слишком странная, то ее будет трудно стилизовать, поэтому лучше такой наряд обходить.



Вещи, которые не стоит добавить в гардероб / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Выбирайте для себя такие вещи, которые сможете активно носить с верхом или низом. Одежда должна подходить под ваш стиль, а одна вещь должна стилизоваться минимум с тремя вещами, которые есть в вашем гардеробе.