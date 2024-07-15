Все зависит от продолжительности: какую одежду следует выбирать для путешествий

Выбор одежды для путешествия на машине, поезде или самолете кажется довольно простым занятием, однако для того, чтобы время в пути прошло комфортно стоит учесть некоторые нюансы.

Какой наряд предпочитать, в зависимости от продолжительности пути, рассказываем далее.

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Что одевать в путешествие

Тикток-блогер Эрика Двайер неоднократно путешествовала самолетом между США и Австралией, поэтому решила поделиться советами по выбору одежды для пути, в зависимости от времени дороги.

Для путешествий, которые занимают до 4 часов, она считает, что уместными будут даже джинсы. Дополнить такой образ Эрика предлагает футболкой и худи.

Я не путешествую без верхнего слоя одежды. Никогда не известно, насколько холодным будет кондиционер,

– объясняет тиктокер.

Какую одежду выбрать для путешествия: смотрите фото

В то же время для дороги, которая будет занимать от 4 до 8 часов, она призывает обращать больше внимания на комфорт. Хорошим выбором в этом случае девушка считает мягкие брюки, которые выглядят довольно повседневно, и тонкий свитер, под который можно надеть футболку.

Между тем для маршрутов, длящихся более 8 часов, Эрика советует выбирать более спортивную и обтягивающую одежду, которая будет помогать предотвращать отеки. К примеру, это могут быть леггинсы и тесный топ, который легко дополнить худи для комфорта и тепла.

При таком подходе, как обещает Эрика, время в дороге будет проходить без лишних неудобств.