Якому вбранню надавати перевагу, залежно від тривалості шляху, розповідаємо далі.

До теми Б'юті-блогер назвав неочікувану причину, чому не варто робити макіяж під час подорожі літаком

Що одягати в подорож

Тікток-блогерка Еріка Дваєр неодноразово подорожувала літаком між США та Австралією, тож вирішила поділитися порадами щодо вибору одягу для шляху, залежно від часу дороги.

Для подорожей, які займають до 4 годин, вона вважає, що доречними будуть навіть джинси. Доповнити такий образ Еріка пропонує футболкою та худі.

Я не подорожую без верхнього шару одягу. Ніколи не відомо, наскільки холодним буде кондиціонер,

– пояснює тіктокерка.

Який одяг обрати для подорожі: дивіться фото

Водночас для дороги, що займатиме від 4 до 8 годин, вона закликає звертати більше уваги на комфорт. Гарним вибором у цьому випадку дівчина вважає м'які штани, які виглядають доволі повсякденно, та тонкий светр, під який також можна одягнути футболку.

Тим часом для маршрутів, що тривають понад 8 годин, Еріка радить обирати більш спортивний та обтислий одяг, який допомагатиме запобігати набрякам. До прикладу, це можуть бути легінси та тісний топ, який легко доповнити худі для комфорту та тепла.

За такого підходу, як обіцяє Еріка, час у дорозі минатиме без зайвих незручностей.