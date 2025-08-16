При подготовке к отдыху на море важно не только позаботиться о комфорте, но и избежать перегрузки чемодана. Лучший способ это сделать – составить капсульный гардероб, то есть набор вещей, которые легко сочетаются между собой и подходят для различных ситуаций.

24 Канал рассказывает, какую одежду лучше всего брать на море.

Что положить в чемодан, отправляясь на море?

Прежде всего, стоит взять с собой несколько легких платьев из натуральных тканей. Они станут идеальным вариантом как для дневных прогулок вдоль побережья, так и для ужина в ресторане у моря.

Прихватите с собой на море несколько платьев / Фото Gepur

Шорты из денима или льна подходят для активного отдыха и хорошо сочетаются как с купальником, так и с легкой блузой или футболкой.

Футболки и топы в базовых цветах, дополнены интересными деталями, позволят создавать стильные образы без лишних усилий.

Для вечерних прогулок или экскурсий пригодится пара легких брюк или джинсов – выбирать можно узкие, широкие или клеш, главное, чтобы было удобно.

Юбки из льна, шифона, денима или сатина помогут разнообразить гардероб и подойдут как для дневного отдыха, так и для вечера.

Также не следует забывать про теплый верх – кардиган, джинсовку или тонкий пуловер, ведь по вечерам у моря бывает прохладно.

Не забудьте положить теплый верх в чемодан / Фото Gepur

Обувь стоит подобрать для различных нужд: сандалии или шлепанцы удобны для пляжа и неспешных прогулок, кроссовки или эспадрильи – для путешествий и активностей, а босоножки на каблуках или элегантные лодочки понадобятся для особых вечерних выходов.

Аксессуары тоже играют важную роль: солнцезащитные очки и соломенная шляпа защитят от солнца, пляжная сумка станет вместительным и практичным дополнением.

Особое внимание стоит уделить купальникам – лучше взять два: раздельный для красивого загара и сплошной для активного отдыха или вечеринок на пляже.

Планируя гардероб заранее и выбирая вещи из натуральных тканей, которые легко комбинируются, можно обеспечить себе комфорт, стиль и уверенность в любой ситуации, не перегружая багаж лишними вещами.