Під час підготовки до відпочинку на морі важливо не лише подбати про комфорт, а й уникнути перевантаження валізи. Найкращий спосіб це зробити – скласти капсульний гардероб, тобто набір речей, які легко поєднуються між собою та підходять для різних ситуацій.

24 Канал розповідає, який одяг найкраще брати на море.

Що покласти у валізу, вирушаючи на море?

Передусім, варто взяти із собою кілька легких суконь із натуральних тканин. Вони стануть ідеальним варіантом як для денних прогулянок уздовж узбережжя, так і для вечері в ресторані біля моря.



Прихопіть із собою на море кілька суконь / Фото Gepur

Шорти з деніму або льону пасують для активного відпочинку та добре поєднуються як із купальником, так і з легкою блузою чи футболкою.

Футболки та топи в базових кольорах, доповнені цікавими деталями, дозволять створювати стильні образи без зайвих зусиль.

Для вечірніх прогулянок або екскурсій стане у пригоді пара легких штанів чи джинсів – обирати можна вузькі, широкі або кльош, головне, щоб було зручно.

Спідниці з льону, шифону, деніму або сатину допоможуть урізноманітнити гардероб і пасуватимуть як для денного відпочинку, так і для вечора.

Також не слід забувати про теплий верх – кардиган, джинсовку або тонкий пуловер, адже вечорами біля моря буває прохолодно.



Не забудьте покласти теплий верх у валізу / Фото Gepur

Взуття варто підібрати для різних потреб: сандалі чи шльопанці зручні для пляжу та неспішних прогулянок, кросівки або еспадрильї – для подорожей та активностей, а босоніжки на підборах або елегантні човники знадобляться для особливих вечірніх виходів.

Аксесуари теж відіграють важливу роль: сонцезахисні окуляри та солом'яний капелюх захистять від сонця, пляжна сумка стане містким і практичним доповненням.

Особливу увагу варто приділити купальникам – краще взяти два: роздільний для гарної засмаги та суцільний для активного відпочинку або вечірок на пляжі.

Плануючи гардероб заздалегідь і обираючи речі з натуральних тканин, які легко комбінуються, можна забезпечити собі комфорт, стиль і впевненість у будь-якій ситуації, не перевантажуючи багаж зайвими речами.