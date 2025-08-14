Є частина людей, які вважають, що базові речі є скучними, однак на своїх прикладах модниці демонструють, як можна просто створити вишуканий та елегантний образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Як модно носити сорочку влітку?

Сорочка з розстібнутими ґудзиками

Подовжена сорочка застебнута на кількох ґудзиках чудово поєднується з базовим топом, трендовими широкими джинсами, сатиновою спідницею чи штанами палаццо в поєднанні зі шльопанцями, балетками чи сандалями.



Стильні образи з сорочкою / Фото Cosmopolitan

Сорочка + спідниця

Спідниця з прозорої тканини залишається в тренді цього літа, а додати розслабленості такому образу допоможе сорочка оверсайз та блейзер.



Стильні образи з сорочкою / Фото Cosmopolitan

Сорочка + хустка макраме

Створити фактурний образ можна завдяки базовій сорочці разом з ажурною хустиною макраме. Деталь додасть акценту на талію та стегна й стане чудовим способом внесення етномотиву в образ.



Стильні образи з сорочкою / Фото Cosmopolitan

Сорочка – акцент до білосніжного образу

Білосніжний образ завжди виглядав стильно та ефектно. Зробити аутфіт динамічнішим можна завдяки яскравій сорочці, яку можна накинути на плечі чи зав’язати на талії, підкресливши увагу до деталей.



Стильні образи з сорочкою / Фото Cosmopolitan

