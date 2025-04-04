Чем полезна зеленая глина для волос: тренд стремительно набирает обороты

В последнее время зеленую глину активно используют в уходе за волосами. Многие девушки уже успели оценить ее положительное влияние на кожу головы и волосы. Зеленая глина помогает восстановить, очистить и подарить блеск прядям.

Девушки любят пользоваться зеленой глиной, поскольку она содержит много минералов – кальций, магний и железо, которые хорошо влияют на состояние волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Зеленая глина помогает бороться с жирностью головы, а антисептические и заживляющие действия будут способствовать улучшению состояния кожи. Глина хорошо борется с перхотью, регулируя избыток кожного сала.



Зеленая глина улучшит состояние волос / Фото Pexels

Специалисты рекомендуют использовать зеленую глину тем, у кого жирная кожа головы. Если же волосы сухие, тогда этот продукт использовать не стоит, поскольку глина может лишь усугубить проблему сухости.

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Как пользоваться зеленой глиной

Смешайте 2 столовые ложки зеленой глины с водой до консистенции пасты. После нанесения аккуратно распределите смесь на влажную кожу головы, избегая попадания на волосы. Зеленая глина должна быть не на прядях, а коже. Оставьте продукт подействовать на 20 минут, а потом дважды вымойте все шампунем и нанесите увлажняющую маску и кондиционер.

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Чтобы защитить пряди от возможной сухости, перед нанесением глины нанесите по длине питательное масло, которое поможет поддерживать баланс увлажненности. Будьте осторожны, поскольку глину нельзя использовать, если на коже головы есть поврежденные или чувствительные участки.