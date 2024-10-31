Прически на Хэллоуин: 5 простых вариантов, которые собрали миллионы просмотров

Вечером, 31 октября, отмечают Хэллоуин. В этот день принято переодеваться в костюмы, делать страшный макияж и необычные прически. Во многих странах, и, в частности, в Украине, на Хэллоуин проводят много вечеринок, поэтому если вы хотите провести интересно время, тогда рекомендуем посмотреть 5 самых интересных причесок, которые сможете повторить.

Главными на Хэллоуин остаются костюм и макияж, впрочем без причесок тоже не обойтись, пишет Lady 24. Некоторые девушки выбирают для себя в хэллоуинскую ночь парики, однако для того, чтобы создать интересный аутфит, можно воспроизвести на себе легкую прическу с тиктока. Все видеоролики являются популярными и собрали от 2 до 5 миллионов просмотров.

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Прически на Хэллоуин 2024

Перед тем, как браться за создание прически, советуем посмотреть, какие дополнительные атрибуты нужны. Это могут быть ткани для пучков, обруч, декоративные элементы или различные резинки.

Пучки с привидениями

Эта прическа является достаточно простой. Вам нужно зачесать два пучка высоко, сверху закрепить их салфетками и нарисовать маркером глаза и рот. Простой лайфхак с двумя привидениями можно повторить даже для детей.

Туториал создания прически: смотрите видео

Кошачьи ушки

С обеих сторон нужно заплести две косички, а затем верхнюю из них согнуть в виде уха и завязать тоненькой резинкой. Это же самое надо повторить с другой стороны и закрепить лаком

Туториал создания прически: смотрите видео

Голова куклы

Сделайте на волосах высокий небольшой хвост, разделите на две части и прикрепите к ним две бамбуковые палочки. Через них нужно будет пропихнуть волосы в голове куклы, а потом сверху прицепите бабочки, а с помощью шпилек – руки.

Туториал создания прически: смотрите видео

Хвосты с глазами

Декоративные устрашающие глаза надо прикрепить на ленту, добавить туда резинку и зачесать на низ хвоста. После этого надо сделать выпуклые части хвоста, завязывая каждые 5 – 7 сантиметров волос прозрачными резинками. Изнутри этих волос должен виднеться глаз.

Туториал создания прически: смотрите видео

Пауки в волосах

Эта прическа похожа на предыдущую. Ее можно делать на любой вкус, впрочем блогер на видео показала, что распустила волосы и сделала два небольших хвостика, которым придала вид объемных шариков, прикрепив на каждую резинку цветных паучков.

Туториал создания прически: смотрите видео