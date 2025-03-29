Стильная прическа всего за 5 минут: пошаговая инструкция

Многие девушки считают, что, дабы сделать себе стильную прическу, нужно не меньше часа. На самом деле, это миф. Есть прически на создание которых придется потратить всего несколько минут.

Чем чаще вы пробуете создавать такую прическу, тем быстрее у вас будет получаться. Умелым мастерицам для этого достаточно и нескольких минут, пишет 24 Канал со ссылкой на Инстаграм.

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Как сделать стильную прическу за 5 минут

Вам понадобятся:

щетка для волос;

резинка для волос;

стайлер (или бигуди, если вы будете делать кудри другим образом).

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Как делать:

Сначала нужно накрутить волосы. Локоны должны быть достаточно большими. Важно создать объем именно на концах.

Расчешите верхнюю часть волос.

Возьмите две прядки с обеих сторон и еще раз их прочешите.

Для удобства, держателем можете закрепить волосы снизу.

Прядки, которые вы отделили сверху, завяжите резинкой. Хвостик должен быть достаточно тугим.

Аккуратно выверните хвостик и еще раз его затяните.

Ваша стильная прическа готова!

Подробная видеоинструкция:

Важно! Такую прическу можно украсить различными декоративными элементами. В частности, искусственными цветами или бантом.