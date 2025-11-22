Самые модные шубы зимы 2025: три фасона, которые будут носить чаще всего
- Самыми модными фасонами шуб на зиму 2025 являются короткие шубы в естественных оттенках, цветные короткие шубы и длинные шубы миди или макси.
- Кроме шуб, в моде остаются пальто со встроенным шарфом и пальто с высоким воротником и мехом вокруг шеи и рукавов.
В прошлом году шубы начали активно возвращаться в наши гардеробы. Эта базовая верхняя одежда выглядит чрезвычайно красиво. Короткие, длинные, объемные, приталенные, в классических оттенках или цветные – выбрать точно есть из чего.
Теперь верхняя одежда отвечает не только за обеспечение тепла, но и за самовыражение, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Для тех, кто ищет теплую и стильную одежду, советуем присмотреться к красивым шубам.
Читайте также Какой пуховик выбрать на зиму 2025: модные фасоны и цвета
Какие шубы купить на зиму?
Короткие шубы
Изысканные шубы в естественных оттенках – универсальная верхняя одежда на зимний сезон. Красиво смотрятся вещи в сером, молочном, коричневом или черном цвете. Такие шубы можно носить с черными или синими джинсами и сочетать с разной обувью.
Короткие цветные шубы
Для тех, кто хочет ярко выглядеть, советуем обратить внимание на бордовый или розовый цвет. Носить такую шубу можно с мешковатыми джинсами или брюками палаццо.
Длинные шубы
Если в осеннее время мы носим длинные пальто, то зимой можно перейти на шубы в длине миди или макси. Модные инфлюенсеры активно добавляют такую верхнюю одежду в свои образы, стилизуя с различными нарядами.
В последнее время зимой все активнее носят пальто, поэтому кроме шуб, советуем обратить внимание на несколько лучших моделей. Издание In Journal пишет, что в моде остаются пальто со встроенным шарфом, которые появились в трендах еще в прошлом году. Среди цветов лучшим считается пальто шоколадного оттенка. Модной новинкой считается пальто с высоким воротником и с мехом вокруг шеи и рукавов.
Какие пальто делают образ дорогим?
Этой осенью в моде пальто макси, двухцветные модели и пальто с палантином, которые добавляют образу изысканности и тепла.
Популярные цвета включают хаки, оливковый, молочный, серый и коричневый, а также меховые пальто в короткой и длинной версии.
Частые вопросы
Почему верхняя одежда теперь важна для самовыражения?
Верхняя одежда отвечает не только за обеспечение тепла, но и за самовыражение - это позволяет людям показать свой стиль и личность через выбор одежды.
Какие цвета коротких шуб являются модными этой зимой?
Модными цветами коротких шуб этой зимой являются серый, молочный, коричневый, черный, бордовый и розовый - они позволяют создать стильный и яркий образ.
Что нового в мире пальто на зиму?
Новинкой в мире пальто являются модели со встроенным шарфом и высоким воротником с мехом вокруг шеи и рукавов - они добавляют образу изысканности и тепла.