Наймодніші шуби зими 2025: три фасони, які будуть носити найчастіше
- Наймоднішими фасонами шуб на зиму 2025 є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі.
- Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з високим коміром та хутром навколо шиї та рукавів.
Минулого року шуби почали активно повертатися у наші гардероби. Цей базовий верхній одяг має надзвичайно красивий вигляд. Короткі, довгі, об’ємні, приталені, в класичних відтінках чи кольорові – вибрати точно є з чого.
Тепер верхній одяг відповідає не лише за забезпечення тепла, але й за самовираження, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для тих, хто шукає теплий і стильний одяг, радимо придивитися до красивих шуб.
Які шуби купити на зиму?
Короткі шуби
Вишукані шуби в природних відтінках – універсальний верхній одяг на зимовий сезон. Красиво виглядають речі у сірому, молочному, коричневому чи чорному кольорі. Такі шуби можна носити з чорними чи синіми джинсами й поєднувати з різним взуттям.
Короткі кольорові шуби
Для тих, хто хоче яскраво виглядати, радимо звернути увагу на бордовий чи рожевий колір. Носити таку шубу можна з мішкуватими джинсами чи штанами палаццо.
Довгі шуби
Якщо в осінню пору ми носимо довгі пальта, то взимку можна перейти на шуби в довжині міді чи максі. Модні інфлюенсерки активно додають такий верхній одяг до своїх образів, стилізуючи з різноманітним вбранням.
Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім шуб, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.
