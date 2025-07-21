В стиле Дженнифер Энистон: самая модная стрижка 2025 года

Культовая стрижка Дженифер Энистон возвращается в моду. Речь идет о том самом знаменитом длинном каскаде.

Благодаря такой стрижке можно создать невероятный объем. Также эта прическа станет отличным вариантом для девушек, которые имеют пушистые волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как выглядит модная сейчас стрижка?

Основными характеристиками этой стрижки являются:

текстурированные кончики;

легкие длинные слои;

длина до уровня лопаток.

Многие девушки с круглым лицом избегают каскада. Однако это ошибочно. Наоборот, такая стрижка идеально подходит именно для:

лица круглой формы;

квадратной;

овальной.

Как правильно укладывать эту стрижку?

Каскад можно вовсе не укладывать. Просто оставьте волосы высыхать естественным образом.

В то же время, чтобы повторить укладку Селены Гомес, придется постараться. Такая прическа в стиле 90-х создается с помощью браша и фена. Также эти локоны можно сформировать плойкой.

Чтобы сделать такую прическу, нужно подкрутить концы снаружи. Также можно создать дополнительный объем у корней, дабы укладка была еще объемнее.

Лайфхак! Для того чтобы укладка держалась дольше, нанесите мусс для фиксации по всей длине волос.