Стрижки каре 2025: модные варианты для женщин любого возраста

Летом многие женщины хотят укоротить волосы, поэтому прибегают к стрижке каре. Короткие прически способны освежить образ, а для того, чтобы модно выглядеть, стоит выбрать для себя трендовую стрижку каре.

Короткая стрижка способна создать объем и текстуру, независимо от того, какие у вас волосы – густые, тонкие, прямые или вьющиеся, пишет 24 Канал со ссылкой на Byrdie.

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Каре является универсальной прической и подходит ко многим формам лица. В нашем списке – красивые варианты стрижки, которые актуальны в этом году.

Роскошный объем

Стрижка каре не обязательно должна быть ровно выпрямленной. Красивые объемные волосы в локонах идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть великолепно с утра до вечера. Все, что надо сделать – это накрутить волосы утром на бигуди или на плойку.

Тупые концы

Стилисты говорят, что такая стрижка выглядит достаточно нежно. Подчеркнуть тупые концы можно едва заметным изгибом благодаря круглой щетке во время сушки.

Пробор по центру

Светлое каре выглядит достаточно смело. Можно сделать пробор посередине. Нам отросшие корни здесь выглядят удачно, поскольку отвечают за интересный контраст.

Каре с челкой

Прямое каре можно довершить челкой и создать несколько растрепанную текстуру и небрежный вид. Такая прическа выглядит непринужденно в любое время года.

Объем без слоев

Стрижка каре длиной до подбородка имеет мягкие кончики. Объем при высушивании могут сделать даже те, у кого тонкие и редкие волосы.

К слову! Стрижка боб является идеальной для тонких волос, придает объем и густоту. Какие варианты стрижки боб сделать, чтобы получить объем – читайте в нашем материале.