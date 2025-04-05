Трендовая стрижка 90-х возвращается в моду: благодаря ей вы всегда будете выглядеть безупречно

В моду возвращается трендовая стрижка 90-х – Christy Cut. Такая прическа выглядит очень привлекательно и сексуально.

К тому же такая стрижка довольно практична. Дело в том, что она совсем не требует сложной укладки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая прическа в моде весной 2025 года

В тренд снова вошла вариация стрижки боб, названная в честь супермодели Кристи Тарлингтон. В последний раз "бум" на такую прическу был еще в 90-е.

Одной из главных особенностей этой стрижки является "хаос" на голове. Она выглядит довольно дерзко и интересно.

Стоит также отметить, что Christy Cut довольно короткая. Она прекрасно подходит для волос, которые вьются.

Хорошим примером вариации такой прически является стрижка известной модели Тейлор Хилл. Она решилась на Christy Cut еще в 2023 году. Тогда девушка отмечала комфорт, который она чувствует, благодаря этой прическе.

Обратите внимание! Челка хорошо дополняет Christy Cut. Ее нужно делать объемной, чтобы она соответствовала стилистике самой прически.