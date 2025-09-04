Как подстричься женщинам после 50 лет: парикмахер Лилия Кирдяк дала четкий ответ
- Профессионалы подбирают прическу для старших женщин, учитывая форму черепа, лица, лоб, глаза, образ человека и рост.
- Короткая стрижка пикси или ровное каре могут подходить женщинам разного возраста, если учесть индивидуальные особенности.
Многие женщины после 50 лет ищут для себя выигрышные стрижки, которые подчеркнут их преимущества и скроют недостатки. В сети есть много вариантов стрижек, впрочем специалист Лилия Кирдяк отошла от списка причесок и дала четкий ответ, как именно надо стричься.
Правильно подобранная стрижка действительно имеет омолаживающий эффект, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу основательницы студии красоты Mamamlonda и парикмахерки-стилистки Лилии Кирдяк.
Как подстричься после 50 лет?
Лилия Кирдяк рассказала, что на самом деле профессионалы подбирают прическу для старших женщин не из списка возможных стрижек, а ищут конкретный вариант, обращая внимание на несколько важных деталей.
Стрижка не подбирается под возраст. Прическу я подбираю под форму черепа, под форму лица, под лоб – высокий он или нет, под глаза. Стрижка подбирается под образ человека, под рост. Надо учитывать все эти детали,
– отметила парикмахер Лилия Кирдяк.
По словам Лилии Кирдяк, можно сделать короткую стрижку пикси, и она будет одинаково подходить молодой девушке или старшей женщине. Так же может очень красиво смотреться ровное каре на женщинах разного возраста.
Стрижки после 50 лет подбираются индивидуально / Фото Pinterest
Итак, при выборе стрижки нужно учитывать много нюансов – от типа волос до возраста и образа жизни.
Как одеваться женщинам после 50 лет?
- Почему-то большинство женщин в старшем возрасте боятся примерять на себе трендовые вещи. Инфлюенсер Мари-Луиза Максвелл на своем примере показывает, как после 50 лет можно иметь красивый и ухоженный вид.
- По ее советам, старшие женщины могут примерить на себе юбки миди, жилетки, спортивные штаны, вязаные костюмы и широкие джинсы.
