Многие женщины после 50 лет ищут для себя выигрышные стрижки, которые подчеркнут их преимущества и скроют недостатки. В сети есть много вариантов стрижек, впрочем специалист Лилия Кирдяк отошла от списка причесок и дала четкий ответ, как именно надо стричься.

Правильно подобранная стрижка действительно имеет омолаживающий эффект, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу основательницы студии красоты Mamamlonda и парикмахерки-стилистки Лилии Кирдяк.

Как подстричься после 50 лет?

Лилия Кирдяк рассказала, что на самом деле профессионалы подбирают прическу для старших женщин не из списка возможных стрижек, а ищут конкретный вариант, обращая внимание на несколько важных деталей.

Стрижка не подбирается под возраст. Прическу я подбираю под форму черепа, под форму лица, под лоб – высокий он или нет, под глаза. Стрижка подбирается под образ человека, под рост. Надо учитывать все эти детали,

– отметила парикмахер Лилия Кирдяк.

По словам Лилии Кирдяк, можно сделать короткую стрижку пикси, и она будет одинаково подходить молодой девушке или старшей женщине. Так же может очень красиво смотреться ровное каре на женщинах разного возраста.



Стрижки после 50 лет подбираются индивидуально / Фото Pinterest

Итак, при выборе стрижки нужно учитывать много нюансов – от типа волос до возраста и образа жизни.

Как одеваться женщинам после 50 лет?