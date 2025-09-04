Як підстригтися жінкам після 50 років: перукарка Лілія Кірдяк дала чітку відповідь
- Професіонали підбирають зачіску для старших жінок, враховуючи форму черепа, обличчя, чоло, очі, образ людини та ріст.
- Коротка стрижка піксі або рівне каре можуть підходити жінкам різного віку, якщо врахувати індивідуальні особливості.
-
Чимало жінок після 50 років шукають для себе виграшні стрижки, які підкреслять їхні переваги та приховають недоліки. У мережі є багато варіантів стрижок, втім фахівчиня Лілія Кірдяк відійшла від списку зачісок та дала чітку відповідь, як саме треба стригтися.
Правильно підібрана стрижка справді має омолоджуючий ефект, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку засновниці студії краси Mamamlonda та перукар-стилістки Лілії Кірдяк.
Читайте також Це не вирок: як врятувати невдалу стрижку без перуки
Як підстригтися після 50 років?
Лілія Кірдяк розповіла, що насправді професіонали підбирають зачіску для старших жінок не зі списку можливих стрижок, а шукають конкретний варіант, звертаючи увагу на кілька важливих деталей.
Стрижка не підбирається під вік. Зачіску я підбираю під форму черепа, під форму обличчя, під чоло – високе воно чи ні, під очі. Стрижка підбирається під образ людини, під ріст. Треба враховувати всі ці деталі,
– зазначила перукарка Лілія Кірдяк.
За словами Лілії Кірдяк, можна зробити коротку стрижку піксі, і вона буде однаково пасувати молодій дівчині чи старшій жінці. Так само може дуже красиво виглядати рівне каре на жінках різного віку.
Стрижки після 50 років підбираються індивідуально / Фото Pinterest
Отже, при виборі стрижки потрібно враховувати багато нюансів – від типу волосся до віку та способу життя.
Як одягатися жінкам після 50 років?
- Чомусь більшість жінок у старшому віці бояться приміряти на собі трендові речі. Інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл на своєму прикладі показує, як після 50 років можна мати красивий та доглянутий вигляд.
- За її порадами, старші жінки можуть приміряти на собі спідниці міді, жилетки, спортивні штани, в’язані костюми та широкі джинси.
Часті питання
Як правильно підібрати стрижку після 50 років?
Лілія Кірдяк зазначає, що стрижку не підбирають під вік, а під індивідуальні особливості — форму черепа, обличчя, чоло та очі. Важливо враховувати образ людини та ріст.
Чи підходять короткі стрижки піксі жінкам старшого віку?
За словами Лілії Кірдяк, коротка стрижка піксі може однаково пасувати як молодій дівчині, так і старшій жінці, так само, як і рівне каре.
Як одягатися жінкам після 50 років, щоб виглядати омолоджено?
Інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл радить старшим жінкам приміряти трендові речі, такі як спідниці міді, жилетки, спортивні штани, в’язані костюми та широкі джинси, щоб мати красивий та доглянутий вигляд.