Обладательницы круглого лица могут задаваться вопросом о том, какую стрижку сделать – короткую или длинную, волосы завить или выпрямить, сделать светлые блики или выбрать один оттенок?

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Эксперты рассказали о нескольких популярных причесок, поэтому можете смело выбрать для себя одну из них, пишет Lady 24.

Пикси

Эта стрижка прекрасно подходит для любого лица и независимо от возраста. Обладательницам круглого лица советуем выбирать короткий вариант с удлиненной челкой. Стрижка пикси способна визуально удлинить лицо.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Шегги

Такую стрижку тоже могут делать девушки с круглым лицом. Впрочем для такой прически волосы должны быть в хорошем состоянии, чтобы сохранить объем, а пряди оставить текстурными.

Шегги является идеальным вариантом стрижки, чтобы скрыть пухлые щеки и полное лицо. Эта стрижка корректирует круглую форму лица благодаря объему и прядям, которые обрамляют лицо.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Каре с боковым пробором

Удлиненное каре способно скорректировать внешность, поскольку ровные пряди прекрасно удлиняют лицо и убирают лишний объем. Впрочем передние пряди могут иметь легкие волны. Основной деталью в этой прическе является боковой пробор, который визуально вытягивает лицо и делает его овальным.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Волосам средней длины прекрасно подойдет классический боб с удлиненными передними прядками. Также для круглого лица можно делать градуированный боб, который удлиняет лицо и создает эффект правильного овала.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Те, кто имеет круглое лицо (ширина лица на уровне скул примерно равна его длине), знают – правильная прическа является основой для гармоничного образа и уменьшения пропорций лица. Именно поэтому стоит обращать внимание на прическу, которая не только освежит образ, но и выгодно подчеркнет черты лица.