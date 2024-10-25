Власниці круглого обличчя можуть ставити собі питання щодо того, яку стрижку зробити – коротку чи довгу, волосся завити чи випрямити, зробити світлі відблиски чи вибрати один відтінок?

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Експерти розповіли про кілька популярних зачісок, тож можете сміливо вибрати для себе одну із них, пише Lady 24.

Піксі

Ця стрижка чудово підходить для будь-якого лиця та незалежно від віку. Власницям круглого обличчя радимо обирати короткий варіант з подовженим чубчиком. Стрижка піксі здатна візуально видовжити лице.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Шеггі

Таку стрижку теж можуть робити дівчата з круглим обличчям. Втім для такої зачіски волосся має бути в гарному стані, щоб зберегти об’єм, а пасма залишити текстурними.

Шеггі є ідеальним варіантом стрижки, щоб приховати пухкі щоки та повне лице. Ця стрижка корегує круглу форму обличчя завдяки об’єму та пасмам, які обрамляють обличчя.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Каре з бічним проділом

Подовжене каре здатне скоригувати зовнішність, оскільки рівні пасма чудово видовжують обличчя та прибирають зайвий об’єм. Втім передні пасма можуть мати легкі хвильки. Основною деталлю в цій зачісці є бічний проділ, яке візуально витягує обличчя й робить його овальним.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Подовжений боб

Волоссю середньої довжини чудово підійде класичний боб з подовженими передніми прядками. Також для круглого лиця можна робити градуйований боб, який подовжує обличчя й створює ефект правильного овалу.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Ті, хто має кругле обличчя (ширина обличчя на рівні скул приблизно дорівнює його довжині), знають – правильна зачіска є основою для гармонійного образу і зменшення пропорцій лиця. Саме тому варто звертати увагу на зачіску, яка не лише освіжить образ, але й вигідно підкреслить риси лиця.