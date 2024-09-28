Практичные и универсальные: как выглядят трендовые сумки на каждый день

В шкафу девушки точно найдется место для многих сумок, впрочем среди них всех есть такая, которую хочется носить каждый день. Повседневные сумки мы любим за практичность и функциональность, поэтому далее расскажем, какой аксессуар выбрать этой осенью.

Сумка должна быть такой, чтобы вместить ноутбук, блокнот, кошелек, косметику и даже книгу, пишет Vogue. При ношении на плече она должна быть легкой и удобной, чтобы не быть обузой для ваших рук и плеч.

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Попробуйте инвестировать средства во вневременную сумку, которая будет служить вам много лет. Классические модели никогда не потеряют популярности и станут идеальными для офисных встреч или вечерних свиданий.

Сумка-тоут – это прекрасное дополнение к любому образу – миди-юбки или классической рубашки с брюками палаццо. Стилисты нашли несколько вариантов сумок, которые стоит добавить в свой гардероб уже этой осенью.

Классическая сумка

Без базовой сумки, которая остается актуальной уже много лет нам не обойтись. Именно поэтому советуем приобрести черную сумку среднего размера с короткими ручками в черном или бордовом цвете.



Трендовые сумки для каждой девушки / Фото Vogue

Минималистичная классика

Эта сумка подойдет всем тем, кто любит минимализм. Они лаконичные, стильные и вмещают все необходимое – от ноутбука до книги, но легкие и удобные в ношении.



Трендовые сумки для каждой девушки / Фото Vogue

Яркий акцент

Несмотря на базовые сумки, в гардеробе стоит иметь еще и яркую сумку, которая сможет удачно выделить вас из толпы и добавить интересной изюминки образу в черном монохромном стиле.



Трендовые сумки для каждой девушки / Фото Vogue

Сумка-тоут

Такие сумки прекрасно подходят для хранения всего необходимого. Эту модель уже давно полюбили все девушки, поэтому советуем добавить ее в свой гардероб.



Трендовые сумки для каждой девушки / Фото Vogue

Рюкзак

Есть много девушек, которые любят, чтобы их руки были свободными во время поездок или вообще не любят сумок. В таком случае им прекрасно подходит рюкзак, который тоже является хорошей альтернативой любой сумке.



Трендовые сумки для каждой девушки / Фото Vogue