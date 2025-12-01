Когда красить волосы в декабре: лунный календарь, который принесет красоту и успех
- Растущая Луна в декабре является лучшим временем для окрашивания волос, обеспечивая насыщенный и стойкий цвет.
- Неблагоприятными для окрашивания днями являются 5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 28 декабря, поскольку они могут дать непредсказуемые результаты.
Фазы Луны влияют на наше эмоциональное состояние, но кроме этого влияют на еще много других вещей, связанных с красотой. Многие женщины обращаются к лунным календарям, чтобы выбрать лучший день для косметических процедур, стрижек и окрашивания.
В разные периоды фазы Луны имеют заметное влияние на волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.
Именно поэтому большинство женщин ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать удачный день для изменения оттенка или обновления цвета. Правильно выбранная дата помогает сделать цвет глубже и устойчивее, а иногда – наоборот.
Для тех, кто планирует визит к колориста в декабре, стоит учесть фазы Луны. В декабре 2025 года они будут выглядеть так:
- Растущая Луна: 1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря.
- Полнолуние: 7 декабря
- Убывающая Луна: 8 – 20 декабря
- Новолуние: 21 декабря
Когда лучше красить волосы в декабре?
Растущая Луна – самое благоприятное время. Цвет в эти дни получится насыщенным, равномерным и будет держаться значительно дольше. Дни подходят для изменения оттенка, осветления и обновления корней.
Полнолуние – период непредсказуемых результатов. Оттенок может иметь более теплый или холодный тон, а стойкость будет слабее, поэтому от экспериментов лучше воздержаться.
Убывающая Луна – астрологи не советуют прибегать к кардинальным изменениям в этот период. Волосы могут выглядеть сухими, а цвет – тусклым. В это время рекомендовано лишь сделать легкое тонирование, что будет близким к натуральному оттенку.
Новолуние – в это время лучше вообще не трогать волосы. Окрашивание может дать неожиданный результат или быстро смыться.
Благоприятные дни для окрашивания волос в декабре:
1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 декабря
Неблагоприятные дни для окрашивания волос в декабре:
5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 28 декабря.
Выбирая правильный день для окрашивания, вы не только получите красивый и стойкий цвет, но и будете иметь лучшее настроение и привлечете в жизнь хорошие события.
К слову, колористка Ирина Муравская не советует женщинам после 40 лет прибегать к окрашиванию волос цветами, которые визуально старят. Цвета волос, которые мгновенно добавляют лет: черный с синим подтоном, холодный блонд, пепельный, баклажановые и вишневые оттенки. Эти оттенки подчеркивают морщины, усталость и делают черты лица жесткими.
