Коли фарбувати волосся у грудні: місячний календар, що принесе красу та успіх

Фази Місяця мають вплив на наш емоційний стан, але окрім цього впливають на ще багато інших речей, що пов’язані з красою. Чимало жінок звертаються до місячних календарів, щоб обрати найкращий день для косметичних процедур, стрижок та фарбування.

У різні періоди фази Місяця мають помітний вплив на волосся, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Саме тому більшість жінок орієнтуються на місячний календар, щоб обрати вдалий день для зміни відтінку чи оновлення кольору. Правильно обрана дата допомагає зробити колір глибшим та стійкішим, а інколи – навпаки.

Для тих, хто планує візит до колориста у грудні, варто врахувати фази Місяця. У грудні 2025 року вони виглядатимуть так:

Зростаючий Місяць : 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня.

: 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня. Повня : 7 грудня

: 7 грудня Спадний Місяць : 8 – 20 грудня

: 8 – 20 грудня Молодик: 21 грудня

Коли краще фарбувати волосся у грудні?

Зростаючий Місяць – найсприятливіший час. Колір у ці дні вийде насиченим, рівномірним та буде триматися значно довше. Дні підходять для зміни відтінку, освітлення та поновлення коренів.

Повня – період непередбачуваних результатів. Відтінок може мати тепліший чи холодніший тон, а стійкість буде слабшою, тому від експериментів краще утриматися.

Спадний Місяць – астрологи не радять вдаватися до кардинальних змін у цей період. Волосся може виглядати сухим, а колір – тьмяним. У цей час рекомендовано лише зробити легке тонування, що буде близьким до натурального відтінку.

Молодик – у цей час краще взагалі не чіпати волосся. Фарбування може дати несподіваний результат чи швидко змитися.

Сприятливі дні для фарбування волосся у грудні:

1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 грудня

Несприятливі дні для фарбування волосся у грудні:

5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 28 грудня.

Обираючи правильний день для фарбування, ви не лише отримаєте красивий та стійкий колір, але й матимете кращий настрій та привернете у життя хороші події.

До слова, колористка Ірина Муравська не радить жінкам після 40 років вдаватися до фарбування волосся кольорами, які візуально зістарюють. Кольори волосся, які миттєво додають років: чорний з синім підтоном, холодний блонд, попелястий, баклажанові та вишневі відтінки. Ці відтінки підкреслюють зморшки, втому та роблять риси обличчя жорсткими.

