Не выбрасывайте эту вещь: антитрендовая рубашка в 2025 году снова вернется в моду

Негласно стилисты считают, что рубашка в клетку уже вышла из моды и считается неактуальной, однако это далеко не так. Оказывается, что в 2025 году эта вещь снова ворвется в тренды и будет модной, поэтому советуем не списывать этот наряд со счетов, поскольку мы еще неоднократно будем его носить.

Клетчатая рубашка всегда занимала ведущие позиции, но в определенное время она то появлялась на модном пьедестале, то исчезала, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Клетчатая рубашка возвращается в моду

Любят рубашку в клетку за то, что она является элементом для создания многослойных образов. Летом мы одеваем ее под топы, майки или футболки, а вот зимой она прекрасно будет стилизоваться с лонгсливами и гольфами.

Что интересно, рубашку в клетку представили в своих коллекциях бренды The Row и Bottega Veneta. Они доказали, что утилитарная вещь может стать отличным базовым элементом гардероба. Даже сейчас модницы демонстрируют интересные образы с рубашкой, завязывая ее на пояс к лосинам с уггами и дубленке.

Bottega Veneta представили красно-бело-черную рубашку изготовленную из кожи. Это для нас немного необычный материал, но безусловно интересный.



Клетчатые рубашки будут в моде в 2025 году / Фото Vogue

А вот в The Row рубашка была представлена в кашемировой ткани высокого качества, что сделало ее элегантной и изысканной.



Рубашки в клетку будут в моде в 2025 году / Фото Vogue

Клетчатая рубашка актуальна еще с 1990-х годов. Тогда она стала частью гранж-движения. Сочетание рубашки в клетку с футболками, широкими джинсами и грубыми ботинками стало культовым. В 2000-х годах рубашка снова стала популярной. Тогда сестры Мэри-Кейт Олсен демонстрировали много образов с леггинсами, клетчатыми рубашками и модными сумками.



Клетчатые рубашки будут в моде в 2025 году / Фото Pinterest



Рубашки в клетку будут в моде в 2025 году / Фото Pinterest

В современном мире, клетчатая рубашка – это символ базового, но тщательно продуманного стиля, который всегда будет иметь актуальный вид. Впрочем в 2025 году вместо хипстерского шика или гранжа, рубашка станет элементом минималистичных и роскошных образов. Дополняйте рубашку черными классическими брюками или прямыми джинсами.



Клетчатые рубашки будут в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Хорошо стилизуется рубашка с уггами, ботинками челси или даже обувью на каблуках. Все зависит от того, какой наряд вы выберете под низ, прическу и украшения.