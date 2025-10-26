Лунный календарь окрашивания на ноябрь: когда стоит записываться к мастеру
- Благоприятные дни для окрашивания волос в ноябре: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24.
- Неблагоприятные дни для окрашивания волос: 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 ноября.
Фазы Луны способны влиять на наше настроение и даже состояние волос. Именно поэтому многие девушки обращаются к лунному календарю, чтобы узнать удачные и плохие дни для проведения процедур красоты.
В разные фазы Луны, волосы по-разному реагируют на стрижки, уходовые процедуры и даже окрашивание, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.. Для тех, кто планирует визит к мастеру в ноябре, советуем обратить внимание на положительные дни, которые принесут хороший результат.
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
Когда можно красить волосы в ноябре?
В растущую Луну краска ляжет по волосам ровно, а цвет получится насыщенным и долго будет держаться. Именно этот период является лучшим временем для изменения оттенка или обновления цвета.
В Полнолуние стоит быть осторожными. Цвет может получиться не таким, как планировалось, а краска быстро смоется.
Убывающая Луна не подходит для осветления волос или радикального изменения цвета. Можно только тонировать астма в естественный оттенок для достижения блеска.
Воздержаться от любых вмешательств нужно во время, когда Луна находится в Новолуние. От окрашивания лучше воздержаться в этот день.
Эти советы помогут вам определить лучший день для окрашивания, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и дополнительно получить прилив энергии.