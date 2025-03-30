В какие дни нельзя стричь волосы: запомните эту информацию

Волосы имеют ценное и символическое значение в разных культурах мира, поэтому с ними связано много различных суеверий и примет. Существует мнение, что если подстричь волосы в неподходящий день, то это может навлечь на человека негативные моменты.

К стрижке издавна подходили как к особому ритуалу, пишет 24 Канал. Есть несколько правил, которых надо придерживаться при стрижке волос. Самые популярные из них до сих пор пользуются популярностью среди многих людей.

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В какие дни нельзя стричь волосы

Говорят, что в понедельник нельзя стричься людям, которые родились во вторник, среду и воскресенье.

Во вторник не стоит стричься тем, кто родился в понедельник и пятницу. В среду нельзя стричься людям, которые родились в четверг.

Четверг не рекомендован для стрижки всем, кто родился в среду. В пятницу нельзя посещать парикмахера тем, кто родился в воскресенье. Худшим днем для стрижки волос считается воскресенье. В этот день надо избегать любого контакта с острыми предметами, поскольку удача может очень быстро отвернуться.

Не стригут волосы во время убывающей Луны, которая приходится на 14 – 27 апреля. Даже подстриженные кончики могут замедлить рост волос и сделать их тоньше и слабее. Неблагоприятными считается также день, когда Луна будет в Полнолунии (13 апреля) и в Новолуние (28 апреля). Стрижка в этот день может ослабить энергетику.

Больше о благоприятных и неблагоприятных днях для стрижек мы рассказали в нашем материале лунного календаря стрижек.

Ни в коем случае нельзя стричься людям в большие церковные праздники. Никогда нельзя менять внешность на Рождество, Пасху, Троицу, Спаса и другие большие религиозные праздники. Считается, что во время поста стоит тоже избегать стрижек, особенно в Страстную пятницу.