До стрижки здавна підходили як до особливого ритуалу, пише 24 Канал. Є кілька правил, яких треба дотримуватися при стрижці волосся. Найпопулярніші з них досі користуються популярністю серед багатьох людей.

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У які дні не можна стригти волосся

Кажуть, що у понеділок не можна стригтися людям, які народилися у вівторок, середу та неділю.

У вівторок не варто стригтися тим, хто народився у понеділок та п’ятницю. У середу не можна стригтися людям, які народилися в четвер.

Четвер не рекомендований для стрижки всім, хто народився в середу. У п’ятницю не можна відвідувати перукаря тим, хто народився в неділю. Найгіршим днем для стрижки волосся вважається неділя. Цього дня треба уникати будь-якого контакту з гострими предметами, оскільки успіх може дуже швидко відвернутися.

Не стрижуть волосся під час Спадного Місяця, який припадає на 14 – 27 квітня. Навіть підстрижені кінчики можуть уповільнити ріст волосся й зробити його тоншим та слабшим. Несприятливими вважається також день, коли Місяць буде у Повні (13 квітня) та в Молодику (28 квітня). Стрижка в цей день може послабити енергетику.

Більше про сприятливі та несприятливі дні для стрижок ми розповіли у нашому матеріалі місячного календаря стрижок.

У жодному разі не можна стригтися людям у великі церковні свята. Ніколи не можна змінювати зовнішність на Різдво, Великдень, Трійцю, Спаса та інші великі релігійні свята. Вважається, що під час посту варто теж уникати стрижок, особливо в Страсну п’ятницю.