Прически на короткие волосы, которые станут хитами в 2025 году: выглядят невероятно

С нового года все женщины хотят добавить в свой имидж немного beauty-изменений, поэтому начинают с прически или окрашивания, которые моментально освежают образ. Для тех, кто любит короткие стрижки, предлагаем интересные варианты, которые точно понравятся большинству, поскольку они стильные и красивые.

Девушки любят длинные волосы, однако женщины старшего возраста все же предпочитают короткие стрижки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Однако неправильно думать, что короткие стрижки предназначены только для старших возрастных групп.

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Даже молодые девушки добавляют интересной изюминки благодаря короткой прическе, поэтому советуем обратить внимание на самые популярные варианты 2025 года.

Микро-боб

Короткий боб активно начали носить еще в прошлом году Джиджи Хадид и Лили Коллинз. Выглядит такая стрижка просто и эффектно, поэтому плавно перешла в тенденции этого сезона.

Пикси

Такую ультракороткую стрижку носила в начале года актриса Эмма Стоун. Прическа подойдет смелым девушкам, желающим подчеркнуть черты лица и линию шеи и плеч.

Мини-малетт

Многослойная стрижка отличается подвижной формой и не требует лишних усилий для укладки. Изюминка этой стрижки в ее непринужденности и воздушности, поэтому не придется тратить время на плойку.

Френч-боб

Короткая стрижка боб до скул или линии подбородка с рваной челкой является элегантной и игривой и прекрасно подходит для прямых или волнистых волос.

Бикси

Эта стрижка находится на грани боба и пикси и может стать идеальным первым шагом для тех, кто хочет коротко подстричься и иметь актуальную и оригинальную прическу.

Все описанные прически прекрасно подойдут для разного возраста женщин – от 20 до 60 лет. Меняться может только цвет волос, который можно подбирать в соответствии с собственными предпочтениями и вкусом.